La madrina de Yaiza Martín, de 'Supervivientes', habla de ella en 'Sálvame': "No está para ir a televisión"

En búsqueda de encontrar un testimonio positivo acerca de Yaiza Martín, Sálvame ha vuelto a contar con uno en contra de la canaria. Quien fue expulsada de Supervivientes no es muy querida en su familia, tal y como ya declaró su madre. Este jueves, la madrina de la pareja de Ginés Corregüela ha corroborado la información.

La reportera Mayte Ametlla ha introducido la información con un importante dato: "No hay pruebas, pero su madrina ha asegurado que Yaiza lleva una vida disoluta". Por su parte, la mujer que bautizó a la canaria ha sido clara: "Es una sinvergüenza".

"Ella ha revolucionado a toda la familia, la madre no puede con ella", ha continuado la madrina en una llamada para la tertulia de Telecinco. La mujer ha expresado: "No tiene respeto a madre, ni a hermanos, ni a nadie".

La madrina de la exsuperviviente ha manifestado así su mala relación con su ahijada: "Ni que me pida nada porque no le doy, no la quiero". "Es una loca, es una cabra. Ella no está para ir a televisión", ha asegurado en el programa de tardes.