Qué dice la letra de Breaking My Heart, canción de Dinamarca en Eurovisión 2023

'Breaking my Heart' es la gran apuesta de Dinamarca. La defiende Reiley, el artista que ganó el pasado mes de febrero el Dansk Melodi Grand Prix, concurso donde se eligió al representante de Eurovisión 2023.

Este joven, natural de las islas Feroe, fue el favorito del jurado y el segundo más votado por el público. Reiley no es un desconocido, el joven cantante que representa a Dinamarca este año en Eurovisión cuenta con más de 10 millones de seguidores en Tik Tok. De hecho, su fama en las redes sociales le ha ayudado a crecer en su carrera musical no solo en Dinamarca, sino incluso llegando a sonar en Estados Unidos o Corea del Sur.

'Breaking my heart', la canción de Dinamarca en Eurovisión 2023

Do you remember?

Said it'd be easier if I was dead

Cause whenever

You try to start something I'm in my head

Pink skies, red wine

I called you mine

September

I'll make it by your side

I'm in love

Come meet me in the middle

I got lost

Still thinking of September

If we could go back to the start

Bet we'd still be falling apart

I'm not scared to love you

But I'm scared of breaking my heart

If we could go back to the start

Bet we'd still be falling apart

I'm not scared to love you

But I'm scared of breaking my heart

Now I remember

I used to tell you all my deepest fears

When fighting

You used them just to force some tears

Pink skies

Just like when we were fine

September

Now I'm quiet by your side

I'm in love

Come meet me in the middle

I got lost

Still thinking of September

If we could go back to the start

Bet we'd still be falling apart

I'm not scared to love you

But I'm scared of breaking my heart

If we could go back to the start

Bet we'd still be falling apart

I'm not scared to love you

But I'm scared of breaking my heart

If we go back to the start

You'd still be breaking my heart

If we go back to the start

You'd still be breaking my heart

I'm in love

Come meet me in the middle

I got lost

Still thinking of September

If we could go back to the start

Bet we'd still be falling apart

I'm not scared to love you

But I'm scared of breaking my heart

If we could go back to the start

Bet we'd still be falling apart

I'm not scared to love you

But I'm scared of breaking my heart

If we go back to the start

You'd still be breaking my heart

If we go back to the start

You'd still be breaking my heart

If we go back to the start

You'd still be breaking my heart

If we go back to the start

You'd still be breaking my heart

Qué dice la letra de 'Breaking my heart' en español

¿Te acuerdas?

Dijo que sería más fácil si yo estaba muerto

Porque siempre

Tú tratas de empezar algo, yo estoy en mi cabeza

Cielo rosa, vino tinto

Te llamé mía

Septiembre

Lo haré a tu lado

Estoy enamorado

Ven a encontrarme en el medio

Me perdí

Sigo pensando en septiembre

Si pudiéramos volver al principio

Apuesto a que seguiríamos separándonos

No tengo miedo de amarte

Pero tengo miedo de romper mi corazón

Si pudiéramos volver al principio

Apuesto a que seguiríamos separándonos

No tengo miedo de amarte

Pero tengo miedo de romper mi corazón

Ahora recuerdo

Solía contarte todos mis miedos más profundos

Cuando luchando

Los usabas sólo para forzar algunas lágrimas

Cielos rosas

Como cuando estábamos bien

Septiembre

Ahora estoy tranquilo a tu lado

Estoy enamorado

Ven a encontrarme en el medio

Me he perdido

Sigo pensando en septiembre

Si pudiéramos volver al principio

Apuesto a que seguiríamos separándonos

No tengo miedo de amarte

Pero tengo miedo de romper mi corazón

Si pudiéramos volver al principio

Apuesto a que seguiríamos separándonos

No tengo miedo de amarte

Pero tengo miedo de romper mi corazón

Si volviéramos al principio

Seguirías rompiéndome el corazón

Si volvemos al principio

Seguirías rompiéndome el corazón

Estoy enamorado

Ven a encontrarme en el medio

Me perdí

Sigo pensando en septiembre

Si pudiéramos volver al principio

Apuesto a que seguiríamos separándonos

No tengo miedo de amarte

Pero tengo miedo de romper mi corazón

Si pudiéramos volver al principio

Apuesto a que seguiríamos separándonos

No tengo miedo de amarte

Pero tengo miedo de romper mi corazón

Si volviéramos al principio

Seguirías rompiéndome el corazón

Si volvemos al principio

Si volvemos al principio

Si volvemos al principio

Si volvemos al principio

Si volvemos al principio

Todavía estarías rompiendo mi corazón

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator