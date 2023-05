Las claves de la marcha de Laura Borràs: quién la sustituirá, qué pactos se harán, cuándo habrá nuevo presidente...

La resolución que ha enviado este jueves la Junta Electoral Central a la Mesa del Parlament para que retire el acta de diputada a su presidenta, Laura Borràs, tras haber sido condenada por el TSJC, pone encima de la mesa una serie de preguntas sobre el futuro de la institución y las posibles maniobras que realicen los diferentes grupos políticos. Sobre todo, quién sucederá a Laura Borràs y en virtud de qué acuerdos o normativas, son las principales cuestiones. Otra importante es el cuándo, teniendo en cuenta que estamos a la vuelta de unas elecciones municipales.

¿Aceptará el Parlament la resolución de la JEC?

La llegada de la orden de retirada del escaño a Laura Borràs a la Mesa del Parlament por parte de la Junta Electoral Central, inicia un proceso que ya tiene dos precedentes anteriores muy parecidos. Se trata de los casos del expresidente Quim Torra y del diputado de la CUP, Pau Juvillà. En ambos casos, tampoco había sentencia firme -como ordena el reglamento del Parlament- para retirar un acta de diputado. Sin embargo, ni el republicano Roger Torrent, como presidente del Parlament cuando había que resolver la situación de Quim Torra; ni la propia Laura Borràs, como presidenta en el caso de Juvillà, desobedecieron a la JEC, y en los dos casos los diputados acabaron abandonando el Parlament y perdiendo su condición de diputados.

¿Laura Borràs dejará automáticamente de ser presidenta del Parlament?

El requerimiento de la Junta Electoral Central no implica directamente el cese total en sus funciones de presidenta del Parlament de Laura Borràs. La circunstancia que automáticamente provoca la salida de Borràs de la presidencia es la retirada del acta de diputada. En cuanto se publique esa decisión en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, DOGC, y sea efectiva la retirada del escaño, Laura Borràs cesará de manera automática ya que para ejercer la presidencia del Parlament es requisito indispensable ser diputado en activo.

¿Quién sustituirá a Borràs en su escaño?

El requerimiento de la JEC que deja sin efecto y considera decaída el acta de diputada de Laura Borràs va acompañada de la expedición de otro acta de diputado en favor del siguiente candidato que iba en la lista de Junts Per Catalunya. Se trata de Antoni Castellà, un político de larga trayectoria, militante de Unió de Democràtica, formación de la que es expulsado por proponer una corriente abiertamente independentista. Es entonces cuando funda Demòcrates de Catalunya. En 2015 fue elegido diputado en las filas de Junts Pel Sí y en 2018 por la candidatura de la coalición ERC-Catalunya Sí. Fue secretario de Universidades e Investigación con Artur Mas de presidente.

¿Seguirá Alba Vergès como presidenta del Parlament?

Es una posibilidad bastante remota, ya que Vergès es la candidata de Esquerra Republicana a la alcaldía de Igualada, su localidad natal. El hecho de seguir ejerciendo la máxima responsabilidad en el Parlament obligaría a ERC a buscar un nuevo candidato que difícilmente tendrá la visibilidad de Vergès. La exconsellera de Salut accedió a su actual cargo por ser la vicepresidenta primera, pero desde su partido verían con mejores ojos un candidato de consenso con Junts Per Catalunya.

¿Se mantendrá el pacto en ERC y Junts que propició la presidencia de Borràs?

Laura Borràs llego a la presidencia del Parlament tras el acuerdo de gobierno entre ERC y Junts Per Catalunya. Una vez roto ese pacto de legislatura, ese acuerdo no ha de ser obligatoriamente respetado. Cuando Junts abandonó el Govern de Pere Aragonès, ya se habló de una posible sustitución ya que la presidencia del Parlament era consecuencia del pacto de legislatura. Sin embargo, Esquerra Republicana no consideró realizar un cambio en su momento, y actualmente, está más cerca de seguir cediendo el cargo a Junts aunque tan solo sea para no enemistarse aún más con ciertos sectores del independentismo. Desde ERC se vería con buenos ojos candidatas de la esfera postconvergente y de perfil independentista moderado como la alcaldesa de Vic, Anna Erra, o la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas.

¿Quíén será el candidato de Junts?

En principio, Laura Borràs, ya que desde Junts Per Catalunya, y como postura oficial de la formación, se aseguró que tan solo se reconocería como presidenta del Parlament a la hasta ahora apartada máxima representante de la Cámara. Dejar desierta la propuesta, es una de las opciones. Pero desde ciertas esferas del partido, cercanas a Borràs, se propone la figura de Aurora Madaula.

¿Quién es Aurora Madaula?

Aurora Madaula es actualmente la secretaria segunda de la Mesa del Paralment, pero se ha destacado sobre todo por una intensa defensa de la presidencia de Laura Borràs. Sin ir más lejos, hace un mes presentó una propuesta para que Borràs fuese plenamente restituida en sus funciones por considerar que la sentencia no la condenaba por corrupción y la resolución que aprobó el Parlament para apartarla de la presidencia era nulo. Historiada de profesión, es diputada desde 2017, elegida en las listas de Junts Per Catalunya, formación de la que es segunda de Borràs como vicepresidenta de la formación turquesa.

¿Luchará el PSC por la presidencia?

Como partido más votado en las últimas elecciones, el PSC tendría derecho a ejercer la presidencia de la cámara. No lo ha hecho debido al pacto de gobierno sellado entre ERC y Junts que permitió la elección de Laura Borràs. Sin embargo, en este momento, ese pacto ya no existe, y si no hay un acuerdo entre Esquerra y la formación de Borràs, el PSC puede poner en valor las poco más de 59.000 papeletas que obtuvo sobre ERC, ya que en el recuento de escaños ambas formaciones están empatados. Esgrimir esos votos de más, no parece la primera opción de los socialistas, que esperarán a que sus oponentes hagan juego.

¿Cuándo habrá nuevo presidente del Parlament?

La resolución de la Junta Electoral Central no fija un plazo concreto para retirar el escaño a Laura Borràs. En los casos de Quim Torra y Pau Juvillà, la decisión no fue inmediata, e incluso necesitó un nuevos requerimientos de la JEC para cumplirla. De momento, la Mesa ha aprobado presentar un recurso alegando que el reglamento del Parlament no permite retirar credenciales si no hay sentencia firme. Pero además, se ha propuesto la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la JEC. En este contexto, el relevo de Borràs tendrá lugar cerca o en plena campaña de las elecciones municipales. Y esa circunstancia tampoco aclara el calendario. Por un lado, Junts Per Catalunya querría solucionar cuanto antes la cuestión, ya que algunos sectores de la formación, y en especial el candidato por Barcelona, Xavier Trias, no estaría por un apoyo incondicional a Borràs y no desean una guerra abierta a favor o en contra de la presidenta que podría acabar afectando a los resultados en Barcelona. Por otra parte, desde ERC, los plazos son totalmente los contrarios, ya que preferirían que la sucesión de Borràs se dirimiese tras los comicios municipales.