Alejandra de Rojas, a quien muchos han señalado como la cuarta hija del rey emérito, podría no estar pasando por su mejor momento y así lo ha hecho saber Vanitatis.

Este jueves, Paloma Barrientos, colaboradora del Club Social de El programa de Ana Rosa ha comentado cuál es la situación actual de la condesa de Montarco. Así, la periodista ha destacado que se encuentra en trámites de separación desde navidades.

Asimismo, Barrientos ha recalcado que Alejandra de Rojas se lleva "francamente bien" con Beltrán Cavero, su ahora expareja: "Ella está buscando casa en Madrid porque vivían en Toledo, en la finca del marido. Estos momentos son bastante complicados para ella porque se ha publicitado todo".

De la misma manera, la colaboradora ha agregado que "en el ambiente familiar es una cosa que estaba ahí y no pasaba nada": "Ella sigue trabajando y buscando casa en Madrid. Se llevan bien y van a tener una custodia compartida".

Además, Barrientos ha sentenciado que prefería obviar la información ofrecida por la revista ¡Hola!: "Yo sé lo que yo sé, la información que yo tengo y con quién he hablado". Por su parte, Beatriz Cortázar ha destacado que ella había podido hablar a través de mensajes con la protagonista: "Lo que ella me dijo es, sobre todo lo que está pasando: 'Prefiero dar por zanjado este asunto. Gracias por todo. Un abrazo'. Alejandra no quiere hacer más declaraciones. Ella ha emitido un comunicado y considera que con eso y el aviso de poder estudiar medidas legales da por zanjado este asunto".