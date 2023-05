Lía, la primera fallera mayor trans: "Es un paso muy grande para normalizar a las personas del colectivo LGTBI en las Fallas"

El nombre de Lía Sánchez Carballo ya resuena no solo en el mundo de las Fallas sino también en todo el país. Esta joven valenciana de tan solo 24 años ha hecho historia tras haber sido nombrada el pasado viernes fallera mayor en la comisión de la falla Dr. Manuel Candela-Avenida del Puerto, de la cual forma parte desde hace años. Se trata de la primera vez que una mujer trans pasa a ocupar esta posición.

Tras el nombramiento, la comisión fallera compartió en sus redes sociales una fotografía del cuadro de honor de las Fallas 2024, en la cual figuran Iker Peña Alonso, a quien se le ha otorgado el título de Presidente Infantil; Andrea Barrachina Banaclocha y María Toledo Badenes, que han sido nombradas presidentas; y por supuesto, Lía.

Desde ese momento, la joven no ha hecho más que recibir cientos de comentarios y mensajes de felicitaciones de parte de todas las personas de su entorno incluyendo a aquellas que forman parte del mundo fallero. "Me siento muy feliz y con muchas ganas", expresa en conversación telefónica con este medio.

Su amor por las Fallas la ha acompañado en todo el trascurso de su vida, incluso desde antes de su transición. "Desde que nací soy fallera, de toda la vida", relata la joven. De hecho, cuando era niño fue nombrado presidente infantil de la misma falla junto a su hermano mellizo y en ese entonces ambos también hicieron historia, puesto a que nunca antes se había dado esa situación.

Además, añade que las Fallas se han convertido en una tradición familiar, debido a que tanto su madre como su tía y sus primas han sido falleras mayores en el pasado. Lía también explica que su emoción tras el nombramiento es aún mayor puesto a que desde ahora ocupará dicha posición en la comisión de la que ha formado parte durante toda su vida.

Con respecto a la presencia del colectivo LGTBI en el mundo de las Fallas, la joven recuerda que en esta fiesta participan un gran número de personas que son parte de él y que en su falla jamás ha tenido ningún conflicto ni antes ni después de su transición. Lía indica que en otras fallas "puede ser que el problema sea social, pero por estatuto no debería haberlo en ningún sitio, ya que las mujeres trans tenemos los mismos derechos que el resto de mujeres".

De hecho, comenta que hasta el momento no ha recibido críticas en sus redes sociales: "Nadie ha entrado a insultarme. Los comentarios y mensajes que he recibido han sido buenísimos". No obstante, matiza que ha llegado a leer en ciertas publicaciones "algún comentario de hate, pero nada relevante".

Ser diferente

A pesar de eso, reconoce que durante años se ha "acorralado" al colectivo LGTBI pero que su nombramiento "es un paso muy grande para normalizarlo". Además, la joven añade que "ya hay una puerta abierta donde va a entrar mucha gente".

Antes de su transición, Lía fue discriminada durante sus años de adolescencia "por ser diferente". De hecho, ha indicado que en el instituto fue víctima de bullying, algo que ha quedado en el pasado y de lo cual se pudo reponer gracias al apoyo de todo su entorno. Además, ha recordado que se trata de "un bullying como el que puede llegar a sufrir cualquier otra persona".