La tensión aumenta en el marco de la Guerra de Ucrania desde que Rusia ha acusado a Ucrania de estar detrás del ataque del pasado martes por la noche en el que dos drones suicidas impactaron contra uno de los edificios del Kremlin en Moscú. Una acusación que desde Ucrania desmienten y que llega tras una oleada de ataques con drones en Kiev en los últimos días.

El supuesto ataque de Ucrania en la capital rusa ha despertado la atención de todo el mundo, pero ¿qué se sabe realmente sobre el supuesto atentado? ¿qué certezas hay y que argumentan Rusia y Ucrania?

Lo que se sabe del supuesto ataque con drones de Ucrania a Rusia

El vídeo publicado en las redes sociales y que se viralizó pocas horas después muestra una explosión justo sobre una de las cúpulas del Kremlin, en el complejo del Senado ruso. Esta explosión se produjo aproximadamente a las 2:27 horas, según publica la CNN. En el vídeo, además se aprecia a dos figuras de blanco sobre la cúpula en el momento de la explosión. La CNN reporta también una segunda explosión ocurrida en el aire.

Los restos del dron provocaron un pequeño incendio sobre la cúpula del Palacio del Senado, mientras que los restos del artefacto habrían caído sobre los patios del complejo.

La CNN asegura que no hay pruebas de la implicación ucraniana en estos ataques. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que tampoco desde Washington tienen ninguna certeza de lo ocurrido en el ataque ni los detalles: "Sencillamente no lo sabemos", aseguró Blinken en un evento de The Washington Post.

Cuál es la versión de Rusia

Según informa el Servicio de Prensa del Kremlin y recoge la CNN, los ataques fueron "un atentado contra la vida del presidente", y aunque el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, aseguró que el mandatario ruso no se encontraba en el Kremlin en ese momento, Rusia advierte de que "se reserva el derecho a tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno".

El medio estatal ruso, RIA Novosti, informó de que el ataque se había saldado sin heridos, y el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, pidió el uso de armas con la capacidad de "detener y destruir el régimen terrorista de Kiev".

Ucrania intentó anoche atacar con drones el Kremlin, denunció hoy la Presidencia de Rusia, que amenazó con medidas de represalia. Según la agencia Interfax, dos drones que se dirigían al Kremlin fueron destruidos y sus restos cayeron en el recinto de la sede principal del presidente ruso, Vladímir Putin.

Cuál es la versión ucraniana

La respuesta de Ucrania a las acusaciones rusas descartaron tajantemente estar involucrados en el ataque. El portavoz del presidente Zelenski, Serhiy Nykyforov, afirmó que no tienen "información sobre los llamados ataques nocturnos contra el Kremlin". Ucrania destinaría sus recursos para defender su territorio, "y no para atacar otros". El presidente ucraniano se encuentra en Finlandia en una visita de estado al país, que recientemente entró a formar parte de la OTAN.

La versión ucraniana defiende que el supuesto ataque es "un truco": "es una escalada de ánimos de cara en vísperas del 9 de mayo", aseguró el portavoz en referencia a la festividad rusa que conmemora la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, una celebración cargada de simbolismo para Rusia.