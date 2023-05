Jesulín de Ubrique responde con una sonrisa a los ataques de Belén Esteban

La 'tregua' entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique ha llegado a su fin tras conocerse que este formará parte del programa Mi casa es la tuya. Así, este miércoles, la televisiva aseguró en Sálvame que su pareja, Miguel Marcos, "ha sido el verdadero padre de su hija", dejando claro que el torero, quien tiene una conversación pendiente con Andrea Janeiro desde hace 5 años, apenas se implica en la vida de su primogénita.

Tras varias semanas sin dirigirse expresamente al gaditano, manteniendo la promesa que le hizo a Andrea de no hablar de su padre, la de Paracuellos ha estallado y ha optado por lanzar una indirecta desde plató al padre de su hija.

La colaboradora admitió que se alegra de la buena acogida que ha tenido el hermano de Víctor Janeiro en televisión tras su paso por programas como El Desafío. Sin embargo, no consiente que el gaditano venda la "película de familia feliz", cuando "no existe".

La televisiva ha asegurado que durante todos estos años no ha recibido ayuda por parte de Jesulín y, muchos menos, atención para su hija. "Tampoco nos hace falta así que no pongas medallitas. A esa la he parido yo, pero sabes qué, que es tuya, aunque otras personas que están cerca de ti piensen que no es tuya", aclaró y añadió que "toda su familia" es consciente de lo que pasa "pero no dicen nada por miedo".

"Es un desgraciado. Vende una felicidad que no tiene y yo no necesito nada. Yo solo necesito que se sepa que en vez de tres son cuatro y hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio y se les da todo. Incluso hay una que tiene una carrera, que se ha ido muy lejos", expresó.

Jesulín de Ubrique acudió a El Hormiguero la noche de este miércoles. Momentos que los periodistas de Europa Press aprovecharon para preguntar al torero sobre las acusaciones que su expareja había realizado en Sálvame. El gaditano optó por no pronunciar palabra alguna al respecto y se limito a mostrar una sonrisa en su rostro.