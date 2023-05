"No has entendido la serie" es lo que le contestó Alberto Caballero a Marcos de Quinto por su análisis de cómo Antonio Recio, en La que se avecina, está tan demonizado y eso hace que se asocie lo malo al empresario.

El expresidente ejecutivo de Coca Cola y exdiputado de Ciudadanos, hasta su renuncia en 2020, acudió al pódcast The News To You, donde, además de hablar de su pasado como político y su etapa empresarial, habló de cómo se refleja a los empresarios en las ficciones.

"Cuando ves series como La que se avecina, ¿quién es el malo? El empresario, el pescadero, que es insolidario, es egoísta, solo piensa en él, está con la pistola eléctrica, está explotando un sudamericano... O sea, todo lo malo lo pones al lado del empresario", declaró sobre el personaje de Antonio Recio, interpretado por Jordi Sánchez. Y, después, habló de Enrique Pastor (José Luis Gil): "Y luego tienes un personaje, que es el bueno, que es el concejal, que es tontorrón pero bienintencionado".

Además, también incluyó a Mauricio Colmenero (Mariano Peña) en Aída. "Empiezas a ver cómo sistemáticamente en el mundo de la creación han empezado a consolidar arquetipos para que toda la gente en su cabeza asimile empresario con personajes egoístas. Todo esto no sucede por accidente, está estudiando", opinó.

Tras estas palabras, Alberto Caballero -uno de los creadores de La que se avecina junto a su hermana, Laura Caballero- decidió contestar a través de Twitter con ironía.

Marcos, Antonio Recio no es el malo. ¡Es el auténtico héroe español! No has entendido la serie. https://t.co/OKQNTJkmei — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) May 2, 2023

"Marcos, Antonio Recio no es el malo. ¡Es el auténtico héroe español!", escribió, en clara referencia a la frase que dice el propio personaje. "No has entendido la serie".

Pobres empresarios…. LQSA es una conspiración contra mí mismo. — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) May 2, 2023

Otro seguidor le escribió para llamarle "manipulador" tras ver cómo Marcos de Quinto le "abrió los ojos". Ante esto, Caballero volvió a responder: "Pobres empresarios... La que se avecina es una conspiración contra mí mismo".