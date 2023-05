Miguel Bernardeau se pronuncia sobre la relación de su ex, Aitana, con Sebastián Yatra

Después de casi cuatro años de relación, Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña decidieron poner fin a su historia de amor el pasado mes de diciembre. Desde entonces, el actor se ha refugiado en su trabajo, en su familia y en su pasión, el mar. Mientras que de la cantante se da por hecho que podría haber empezado un noviazgo con Sebastián Yatra, aunque ninguno de los dos ha confirmado su relación de manera oficial.

El que fuera Guzmán en Élite no acostumbra a exponer su vida personal públicamente. No obstante, los periodista de Europa Press han sorprendido al valenciano en Madrid, cuando acudía a la presentación del libro de su amigo Aritz Aranburu, y no han dudado en preguntarle por su exnovia y su vida amorosa.

El hijo de Ana Duato admitió, sin entrar en más detalles, que se alegraba "muchísimo" y estaba "super contento" de la relación de la exconcursante de OT con el intérprete de Tacones rojos y aseguró que le parecía "fenomenal".

Respecto a si el amor ha vuelto a tocar la puerta del actor, Miguel Bernardeau ha dejado claro que él su vida sentimental la mantiene alejada de los focos. "Yo no hablo nunca de estas cosas, lo siento. He venido aquí con mi amigo que está presentado su libro de surf", se limitó a explicar el valenciano.

Los periodistas también preguntaron al artista sobre la situación de su madre, Ana Duato, y Hacienda, que le ha anulado la multa de medio millón de euros. Ante esto, el actor se apresuró a responder que se encontraba "super contento" por ello y añadió que "no va hablar de nada más de esto". Aunque Miguel Bernardeau contestó con una gran sonrisa, lo cierto es que al actor se mostraba visiblemente incómodo al tratarse de preguntas respecto a su vida personal.