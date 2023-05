Un celador de un hospital de Sevilla pierde una falange "por un mordisco" de un paciente

El sindicato UGT ha alertado este miércoles de una agresión a un celador del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que habría perdido una falange como consecuencia de un "mordisco". UGT ha manifestado su "repulsa" a la citada agresión, ocurrida el pasado 28 de abril en el turno de noche en el servicio de Urgencias, y ha exigido medidas preventivas para evitar este tipo de casos.

En una nota de prensa, el sindicato ha criticado que se trata "una nueva agresión que se suma a las muchas que de una forma u otra sufre todo el personal, sin distinción, del centro. Y, en esta ocasión, con consecuencias graves para un celador del servicio de Urgencias que sufrió la perdida de una falange de uno de sus dedos por un mordisco".

Según el relato ofrecido por UGT en su comunicado, el presunto agresor entró en Urgencias diciendo que quería ser visto por un médico: "Quiero que me vea un médico, si no voy a coger una correa y me voy a ahorcar".

"Cabezazos contra la pared"

Ya en la sala de espera "comenzó a darse cabezazos contra la pared y, posteriormente, se quitó el cinturón y, haciendo una maniobra de ir a ahorcarse, los celadores de la puerta de Urgencias se dirigieron hacia él con la intención de impedirle que se hiciera daño físico".

Uno de estos compañeros, siempre según el relato de UGT, acudió al vigilante de seguridad que en ese momento acudía a otra Urgencia en la sala de espera, solicitando a su vez apoyo de más compañeros. En el trascurso de impedir que se hiciera daño el paciente, éste mordió a uno de los celadores, arrancándole la primera falange de un dedo de su mano y "escupiendo posteriormente" el trozo que le había arrancado.

UGT ha "denunciado la falta de seguridad en la puerta de Urgencias de este centro hospitalario y la desprotección a la que se enfrentan los profesionales del Macarena donde, desgraciadamente, podemos ver sucesos como éste con mucha más frecuencia de la que desearíamos. Por ello, exigimos más medidas de seguridad que eviten episodios como éste que se dan un día sí y otro también tanto en hospitales como en Atención Primaria".