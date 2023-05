Míriam, la hija de Ginés Corregüela, ha visitado Sálvame este miércoles. La defensora del concursante en Supervivientes ha dado su opinión acerca del comportamiento de Yaiza en el Tierra de nadie tras su expulsión del reality.

Y es que la ya exconcursante del programa de supervivencia tuvo una actitud muy sumisa en su vuelta a los platós. Por ello, Míriam la ha etiquetado de 'manipuladora'. "Cada cosa que suelta es mentira. No se merece que la escuchemos", ha lanzado en la tertulia de Telecinco.

"Le habrá dicho su representante que suavizara su tono", ha opinado Kiko Hernández. Por su parte, la hija de Ginés ha sido clara: "En las publis parecía una hoja movida por el viento, se iba constantemente".

"Estaba sola, no estaba ni su representante", ha añadido Míriam. De hecho, al hablar del representante de la canaria, es cuando la joven ha querido dar un detalle: "Si me llega a mirar, me come, porque su representante le ha avisado".

"Yo recuerdo el día que estábamos discutiendo con que si yo iba a defender a mi padre o no y me dice el representante que yo no era la más indicada para venir porque había pasado por la separación de mis padres y no iba a estar a la altura. Le dije que iba a estar más a la altura que él y que Yaiza", ha desvelado.