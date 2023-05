Belén Esteban arremete de nuevo contra Jesulín de Ubrique: "Es un desgraciado, vende una felicidad que no tiene"

Después de mucho tiempo sin hablar, Belén Esteban arremetió contra Jesulín de Ubrique como figura paterna para su hija en común este martes. Con la vuelta a Telecinco del torero por su próxima entrevista en Mi casa es la tuya, la de San Blas ha dado más detalles sobre el papel del torero en su vida.

Este miércoles, la colaboradora ha vuelto a hablar sobre Jesulín. Aunque en un principio ha indicado que ya había dicho todo lo que quería, lo cierto es que ha vuelto a dirigirse al diestro desde Sálvame. "Toda la familia sabe lo que hay, pero se callan por miedo", ha expresado.

"Lo digo de corazón: yo estoy muy contenta de que vuelva a la tele. Lo que tiene que hacer es trabajar para olvidarse de muchas cosas", ha lanzado Esteban. Por esta misma línea, ha expresado: "Es un desgraciado, vende una felicidad que no tiene".

Además, la de San Blas ha dejado claro: "Yo no necesito nada, solo necesito que en vez de tres sean cuatro", ha explicado haciendo referencia, de nuevo, a que cuide a Andrea de igual manera que al resto de sus hijos.

También ha recriminado los límites que el código ético impone a Sálvame frente a otros programas de la cadena: "Nosotros no podemos hablar de María José Campanario, pero él sí en el programa de Bertín Osborne". "Qué suerte tienes, porque tú y tu familia sabéis lo que hay, incluso gente de Ubrique", ha añadido.

"La persona que tenemos en común es alguien gracias a su familia materna", ha señalado. "Repito: si me dejaran haría más audiencia que Tu cara me suena". "No quiero hablar, pero estoy muy orgullosa porque la primogénita tiene una carrera con matrícula de honor, y en nuestra familia y en la suya nadie ha tenido matrícula de honor en su puta vida", ha lanzado, orgullosa.

La madrileña también ha hecho autocrítica: "No hecho la culpa a María José, que se la he echado muchas veces y muchas sin razón, pero la culpa la tienes tú". Por las dudas de sus compañeras, Belén Esteban ha señalado: "Tiene miedo de hablar por perder a su familia".

Por otro lado, ha asegurado que, si el torero se disculpara, ella no le perdonaría: "No lo haría porque ha hecho sufrir a lo que más quiero". Además, la tertuliana ha contado que se ha encontrado con Jesulín de Ubrique en alguna ocasión: "Nos hemos saludado y ya está".