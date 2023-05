El Ayuntamiento de Barcelona reclama no construir la séptima terminal de cruceros del Puerto: “es insostenible”

En la primera sesión del Consell per la Sostenibilitat dels Creuers que impulsa el Puerto, el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado no construir la séptima terminal de cruceros prevista en el Moll Adossat y no renovar la autorización de la terminal C el año que viene.

Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, ha señalado que “como ayuntamiento de Barcelona hemos querido constatar que la realidad de los cruceros en nuestra ciudad es incrementalista”, una situación que provoca que las previsiones de cruceristas para este verano lleguen a cifras récord.

Sanz ha asegurado que “han podido constatar” que la mayoría de los cruceristas que llegan a Barcelona pasan sólo cuatro horas en la ciudad condal. “Estamos hablando de cifras que muestran que el 60% de estos cruceristas, 2 de cada 3 llegan a la ciudad y están cuatro horas simplemente consumiendo, masificando e incrementando esta percepción que vecinos y vecinas tienen de que es insostenible”.

Esta propuesta, que según la teniente de alcaldía de Urbanismo es “clara” y “rápida”, llega tras la suspensión de la licitación para esta terminal tras un conflicto jurídico entre las empresas que se presentaron al concurso público. El ayuntamiento lo ve como “una oportunidad muy clara” para evitar la futura construcción.

El consistorio también ha propuesto dejar la terminal C sin actividad crucerista y destinarla a otra actividad vinculada al Puerto a partir de 2024. “Con la que está en construcción ahora mismo, la sexta, ya sabemos que podemos pasar de 3,3 millones de cruceristas este año a aproximadamente 4 el año que viene”, ha dicho Sanz en declaraciones a los medios de comunicación.

“Ya llegamos tarde debido a la inacción de estos últimos meses, de este último año”, ha añadido. “El año pasado pedimos al Govern de la Generalitat crear una mesa de negociaciones”, pero ahora piden que esta “inacción se convierta en acción y se tome una decisión clara y contundente para que no se construya esta séptima terminal”.

Sostenibilitat y cruceros

De la propuesta para hacer sostenible la actividad crucerista, ha opinado: "No veo dónde está la sostenibilidad en este documento y en estas propuestas, porque no hay ninguna concreción de cómo hacer sostenible algo que hoy es insostenible en la ciudad". "Parece una mesa de crecimiento infinito, porque no hay ninguna medida de control, de contención", ha añadido la titular de Urbanismo.

La teniente de alcalde ve insostenible llegar a la cifra récord de 3,3 millones de cruceristas este año, ha dicho que "Barcelona lo que se merece es una gobernanza pública" de esta actividad, y ha pedido abordar el número de cruceristas, y no solo el número de embarcaciones.

Acuerdo de 2018

De hecho, considera que el acuerdo de 2018 redujo el número de terminales para evitar alcanzar las 13 previstas entonces, y ha defendido que fue un acuerdo para un momento determinado en el que había que dar respuesta a la situación.

Para ella, lo acuerdos eran necesarios, pero no suficientes, y ha mantenido que "no era un punto y final, el acuerdo del 18 era un punto de partida".