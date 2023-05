Duros ataques al Govern en el Parlament por el caos de las oposiciones del pasado sábado

El caos organizativo de la convocatoria de oposiciones de la Generalitat el pasado sábado ha provocado un auténtica tormenta de críticas y reproches hacia el Govern en la sesión de control de esta mañana en el Parlament. Las irregularidades que se produjeron en algunas de las pruebas que se realizaban para optar a plazas de la administración, han provocado sentencias como la del jefe de la oposición, el socialista Salvador Illa, que ha espetado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que "una cosa es cometer errores y otra el descontrol, la desorganización y la falta sistemática de dirección".

Desde Junts Per Catalunya, la crítica no ha sido más suave, ya que su portavoz, Albert Batet, ha remarcado que los problemas ocurridos en la convocatoria de oposiciones forma parte de una situación de "insolvencia" generalizada de todo el Govern. Albert Batet no se ha detenido ahí y ha asegurado que el Govern "hace pasar vergüenza al país”.

Por su parte, el popular Alejandro Fernández, que por cierto, ha sido quien ha formulado la pregunta pidiendo explicaciones sobre las deficiencias en la organización de las oposiciones, ha calificado el resultado de las oposiciones de “inédito por vergonzoso", y ha acabado acusando al Govern y a Esquerra Republicana de practicar la "partitocracia chusquera y endogámica".

Ante tal aluvión de amonestaciones, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha querido salir del paso reconociendo que "los incidentes son inadmisibles y no pueden volver a ocurrir”, para pasar a asegurar que “el Govern está tomando medidas para determinar las responsabilidades y ofrecer las soluciones lo antes posible". Sin embargo, el jefe de la oposición, Salvador Illa, no ha dado demasiado crédito a sus palabras y ha sugerido que no se podrá "enderezar la situación si el Govern sigue así”.

Salvador Illa ha continuado censurando la acción del Govern y ha advertido que “con lo que se ha visto en las fallidas oposiciones, muchos nos hemos preguntado si un Gobierno incapaz de hacer unas oposiciones es lo más adecuado para dirigir un país". Desde la bancada de Junts, Albert Batet reclamó “asumir responsabilidades al más alto nivel”.

En este punto fue cuando salió a colación el nombre de la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà. Batet primero ha preguntado al presidente sobre "cuánto tiempo hay que esperar para que se den explicaciones", a lo que el presidente ha contestado que Viladrà comparecerá el viernes en comisión en el Parlament por estos hechos.

Cabeza de turco

Acto seguido, Albert Batet ha pedido directamente la dimisión o el cese de la consellera de Presidència, y ha concluido que "este fiasco no se tapa con un cabeza de turco”, en referencia al cese de la directora general de Función Pública, Marta Martorell. “Lo lógico sería que la consejera de la Presidencia hubiera presentado la dimisión", ha zanjado Batet.

El presidente Aragonés ha centrado su réplica sobre Junts, reprochando a Batet que a su formación “no le interesa la solución" al problema de las oposiciones, y ha acusado a la formación turquesa de estar “más pendiente de utilizar unos hechos que no se pueden volver a repetir, y así lo hemos dicho y por eso tomamos medidas y asumimos responsabilidades". Finalmente, ha zanjado la cuestión recordando a Batet que Junts "gestionó durante 10 años la función pública" y que "alguna responsabilidad debe tener" en la gran temporalidad en el empleo que se da en la Administración.

Desde el PSC no se han pedido dimisiones, pero sí ha reclamado que el presidente "coja las riendas del Govern y decida, por duras que sean las decisiones, porque si no lo hace, ni con la mano tendida que le brinda el PSC habrá suficiente para enderezar el rumbo del país", ha afirmado Salvador Illa.