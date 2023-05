El divorcio definitivo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin estaría cada vez más cerca. Pese a que el matrimonio hace vidas completamente separadas desde que salió a la luz el romance del exduque de Palma con Ainhoa Armentia, su compañera de trabajo, la pareja no comenzará los trámites de separación hasta, mínimo, el próximo 5 de junio.

Este miércoles, Paloma García Pelayo, desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, ha destacado que había podido hablar "en alguna ocasión con el que fue el abogado del matrimonio, Pascual Vives": "A día de hoy, podemos confirmar que el acuerdo de divorcio, el convenio regulador, está consensuado".

"El hecho de que esperen al 5 de junio, cuando cumpla la hija pequeña la mayoría de edad lo hace todo más fácil porque no tendrían que decidir sobre la patria potestad y la custodia de la menor. Está previsto que Irene se vaya a estudiar fuera de Suiza y, por tanto, esto facilitaría todos los trámites al ser la única menor", ha comentado la periodista.

Además, García Pelayo ha destacado que esto no implica que Irene deje de ser dependiente, aunque sí tendrá que estar de acuerdo el acuerdo que firmen sus padres. De la misma manera, la colaboradora ha hecho referencia a los rumores acerca de la figura del rey emérito.

"El rey Juan Carlos ya no tiene nada más que decir, no tiene más que hablar ni se ha reunido con nadie durante su estancia en Vitoria, con ningún mediador ni nada parecido porque ya está todo hablado. Él sí que influyó en la decisión de quién sería el abogado que, de mutuo acuerdo, llevara las dos partes".

"Es un divorcio consensuado que se formalizará a partir del 5 de junio. No tiene por qué ser el 6 ni el 7, sino a partir de entonces. Sin prisa porque está todo previsto. Será la infanta Cristina quien mantenga económicamente a la familia. Esto incluye una compensación en forma de asignación a Iñaki Urdangarin. Él no tiene trabajo, hay una diferencia de ingresos clarísima y, como en cualquier otro matrimonio, el cónyuge que tiene más posibilidades, tiene que equilibrar la situación de la familia. Esperan a que la pequeña sea mayor de edad para formalizarlo. Solo tienen que ir al notario o el notario a ellos".

Respecto a la pensión que la infanta pasará al exduque, García Pelayo ha agregado: "Me hablan de una ayuda económica para ayudarle en su día a día y, sobre todo, en las veces que tiene que estar con sus hijos y viajar, como hace ella. Las cifras que se han publicado me las desmienten, tanto los 6.000 euros mensuales como lo que se dijo de pagar su silencio. Me dicen, textualmente: 'Iñaki Urdangarin tiene hasta cuatro razones para no escribir nada que haga daño a sus hijos'. Tiene clarísimo que, después de todo lo que ha pasado y lo que ha sufrido la familia, nunca se planteará escribir nada que haga daño y, por tanto, no exige ningún tipo de dinero".