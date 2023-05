La situación de la Justicia mantiene indignada a gran parte de la población, que no entiende los constantes paros y huelgas que afectan al resto de ciudadanos que dependen de percibir un dinero que solo podrá llegarles tras una sentencia judicial.

Este miércoles, Joaquín Prat ha destacado que él se ha visto afectado por estas huelgas y que, en consecuencia, le han sido pospuestos dos juicios: "Los han puesto para octubre y se tenían que haber celebrado en marzo".

De la misma manera, el periodista ha recalcado: "Pero luego hay más de mil millones de euros que están paralizados en los juzgados. Hay gente que tiene que cobrar unas costas, gente que tiene que cobrar unas pensiones...".

"Ya me dirás si no es urgente la reforma de la Justicia y no las gilipolleces de las que se ocupan algunos políticos, las promesas que hacen, algunas de las estupideces que dicen, promesas que no pueden cumplir... Yo no necesito cobrar unas costas, pero hay gente que sí depende de ese dinero. Esto es el cuento de nunca acabar".