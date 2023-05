La presencia de Félix Bolaños en el acto del 2 de mayo cuando no había sido invitado por la Comunidad de Madrid ha supuesto una gran polémica en las últimas horas. Este miércoles, Ana Rosa Quintana ha comentado el episodio.

Se trata de un acto institucional en el que siempre se había invitado a Pedro Sánchez y este nunca acudió, optando por la presencia de su ministro. Esta vez, el equipo de Isabel Díaz Ayuso decidió no invitar al presidente del Gobierno y Bolaños se presentó sin invitación.

Tras ver la discusión entre la jefa de protocolo de Ayuso y el ministro de la Presidencia, Quintana ha comentado: "Bueno, me parece ridículo el empeño de Bolaños en ir cuando ya se había dicho que no estaba invitado. Por otra parte, chico, una vez que está allí, que le dejen subir... Vamos, para evitar esto".

"¿Por qué tuvo tanto empeño en ir? ¿Por qué? Es reventar un poco el acto. Es que la pregunta es ¿por qué Bolaños tenía tanto interés? La polémica tenía dos días", ha agregado la presentadora, a lo que Joaquín Prat ha agregado: "Si tú no estás invitado y vas, a mí me da un poco de bochorno. A ti te sitúan detrás de una especie de barrera y vas corriendo como el niño que no se quiere quedar sin su bocadillo...".

"Una vez que ya has accedido a la tribuna, yo, personalmente, te dejo pasar para evitar el espectáculo, pero hay que decir, en cuanto a lo estrictamente protocolario, la jefa de protocolo hizo perfectamente su trabajo porque corresponde al protocolo de la Comunidad de Madrid", ha sentenciado el periodista.