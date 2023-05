Ibai Llanos se defiende de las críticas sobre su físico: "Estoy en mi mejor peso de los últimos tres años"

Desde que Ibai Llanos anunció que volvía a intentar someterse a un cambio físico, los comentarios sobre su aspecto se han multiplicado, con cientos de usuarios criticando y señalando todas las decisiones que toma.

Después de confesar hacer unos meses que había hecho un parón en su rutina por cuestiones de trabajo, ha confesado que ahora está más concretado que nunca, comiendo bien y haciendo ejercicio diario.

Sin embargo, son muchos los que siguen dudando en redes sociales sobre su rutina. Una fotografía reciente con Piqué llevó algunos a asegurar que "le ven más grande que nunca".

Que por cierto, no es por meterme con Ibai. Pero ya es preocupante su físico, lo veo más grande que nunca. Si Niko Avocado está bajando de peso, ya absolutamente cualquier ser humano en el planeta, puede hacerlo. pic.twitter.com/O8FJwwWw3u — MAN EPIC (@TheRealIkerman) May 1, 2023

Una afirmación que el streamer vasco ha querido desmentir muy enfadado. "¿Cómo que he fracasado con mi cambio físico? Si estoy en mi mejor peso de los últimos tres años", ha señalado.

"Lo que pasa es que estoy tan gordo que no se me va a ir en un mes, pero yo sigo haciendo cosas", ha explicado, revelando que ha perdido hasta siete kilos, aunque "no se note mucho".

"Se quedaron, yo creo, con el discurso del último vídeo y yo creo que hay gente que se cree que no hago nada y cada día me como 17 galletas", ha reflexionado, recordando cuando dijo que "no había entrenado tanto" como quería.

"Es completamente falso", ha añadido, intentando frenar la narrativa de que ha parado su reto físico. De hecho, en el último mes ha comenzado una dieta de déficit calórico y ha asegurado que se siente "como un toro".

El creador de contenido siente que hay "dos grupos de personas" que hablar sobre su físico. Unos, que quieren "motivarle" y otros que "les apetece que fracase mucho". "No sé por qué", se ha lamentado.