La muerte de Guillermo, dueño de una famosa bodega, mantiene en tensión a los vecinos de Cuzcurrita de Río Tirón, en La Rioja. El hombre, de 78 años, fue encontrado sin vida en su vivienda con signos de violencia en la mañana del pasado martes.

Las sospechas de los investigadores se centran en que el motivo del atraco fuera que alguien pensase que podía tener efectivo en su vivienda tras haber tenido lugar una fiesta en el pueblo. Este miércoles, El programa de Ana Rosa ha podido hablar en directo con Yolanda, hija de Guillermo, quien ha destacado que se encuentra "en shock".

"Era una persona muy confiada, abría las puertas de su casa a todo el mundo. Era una buena persona, no porque sea mi padre, es que era amigo de todos. Siempre tenía una sonrisa, siempre ayudaba. Era imposible que tuviera enemigos", ha comenzado Yolanda.

Además, la mujer ha descrito cómo fue el descubrimiento del cuerpo sin vida de su padre: "Mi trabajador necesitaba el vehículo que llevaba mi padre para hacer unos trabajos en los viñedos. Llamó a mi padre al timbre y por teléfono, pero no le atendía, así que él me llamó a mí a las 8:05 horas. Yo llamé a mi padre por teléfono, no lo cogía. Me acerqué en pijama porque pensé que igual se había quedado dormido al haber sido un fin de semana de mucho trabajo".

"Cuando cogí mi llave para acceder a la vivienda, no estaba la llave echada y la puerta estaba abierta. Vi su zapatilla de casa en la derecha y a la izquierda la otra, junto a un charco de sangre en el que había un arrastre. Ya no pude entrar más. No me imaginaba lo que le habían hecho a mi padre. Pensé que se había tropezado, se había caído y estaría en el salón tirado en el sofá", ha agregado Yolanda.

La mujer optó por pedir al trabajador que entrase a ver qué había sucedido para llamar al 112, pero este le dijo que Guillermo no se encontraba en la vivienda y que tanto los cajones del salón como el mueble-bar estaban sacados y todo tirado: "Me dio un mal presentimiento y llamé al 112. Todos los efectivos se pusieron inmediatamente en marcha. Vino asistencia psicológica. No les hizo falta decirme que mi padre había fallecido porque por las caras y las manos en la cabeza lo vi y estoy en shock desde entonces".

Entre lágrimas, la mujer ha destacado que su padre era, además, su "amigo", su "profesor" y, además, pese al secreto de sumario, ha recalcado: "Mi padre era una persona muy confiada, una persona de las de antes, que le gustaba guardar el fajo. Cuando iba a comprar llevaba dinero, no usaba tarjetas. No me han vuelto a dejar entrar en la vivienda. No sé si realmente fue un paripé o un robo importante".