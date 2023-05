Las frases inútiles de los talent shows 

Hay frases que escuchamos una y otra vez en los talents shows y asumimos como válidas. "Hay que darlo todo". ¿Qué significa "darlo todo"? ¿Cómo se hace eso? Quizá lo inteligente es guardarse algo para uno mismo. Incluso guardarse algo para coger carrerilla y saltar mejor. Pero hemos crecido con este tipo de expresiones tan heroicas como vacías que, en general, sólo sirven para fomentar frustración y poco más. "Los sueños, al final, siempre se cumplen". Y palmadita en la espalda. No, los sueños cumplidos suele ser la excepción. Sobre todo si beben de ese grandilocuente éxito que nos explicaron fatal.

Otra coletilla que se repite mucho para animar al personal cuando afronta un reto es "tienes que ser tú mismo". Se escucha mucho en talent shows y reality shows. Pero cómo se hace eso en contextos que invitan especialmente a todo lo contrario: cuando te encuentras bajo los focos de un plató, sentado delante de un micrófono o en un hábitat rodeado de cámaras y sabiendo que en las redes sociales están al acecho de cada uno de tus movimientos.

Ser uno mismo nunca es fácil. Menos sencillo aún si te empujan a que lo fuerces. Entonces no serás tú mismo, serás tu intentando ser como crees que quizá esperan que seas. Porque uno mismo no puede ser uno mismo si piensa en que tiene que serlo. Menudo lío.

Es una de las causas de que parezca más de verdad TikTok que la televisión de hoy. Pillar un vídeo al vuelo con tu propio móvil no requiere tantas expectativas como intentar no defraudar a todos los equipos y el público que se reúnen en un plató de televisión. Sin embargo, brillar en los medios de comunicación siempre ha ido unido a aquellos que han sido algo kamikazes. Aquellos que tienen respeto al espectador, pero a los que no les impone el espectador. Aquellos que intentan, al menos, degustar la oportunidad de estar ahí, que también es difícil cuando debes seguir un guion, controlar unos tiempos y soportar un examen de audiencias. Porque todos actuamos de una manera u otra dependiendo de las circunstancias que nos rodean.

El éxito del casting de OT 1 y OT 2017 o la conexión de las nuevas generaciones con comunicadores como David Broncano o muchos de los streamers -que arrasan en visionados- radica en que unos y otros no se acongojan por el qué dirán porque están seguros de lo que quieren ser y como lo quieren ser. O lo parece. Ya sea por inconsciencia (como los concursantes de OT 1 y OT 2017, que no imaginaban lo que les esperaba fuera), por pura temeridad disfrazada de humor (como Broncano) o porque sienten que tienen poco que perder, como muchos de los youtubers o streamers. Y nadie les tiene que decir que sean ellos mismos porque serlo es la única opción posible. Cuando no es así desde el principio, la frase "sé tú mismo" suele convertirse en un consejo inútil. Si ya es complejo entenderse a uno mismo, qué es "ser uno mismo". Nada.

Lejos de proclamas rimbombantes, quizá el mejor consejo antes de enfrentarse a un momento esperado es decir "disfrútalo". Al menos, es un truco práctico y visual que no va de pelear contra la nada, va simplemente de ser consciente de que el nervio colateral no debe impedir saborear las oportunidades deseadas. O, al menos, intentarlo.