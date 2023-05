Quién es Gustaph, representante de Bélgica en Eurovisión 2023

Gustaph será será la representante de Bélgica en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool con su tema en inglés 'Because of You'. El representante belga, que comenzó en el mundo de la música con 18 años cuando firmó su primer contrato discográfico a la edad de 18 años, es ahora el representante del país en el certamen europeo.

Gustaph resultó ganador de Eurosong 2023, un certamen organizado para escoger al representante belga en Liverpool, y en el que el voto y el jurado le eligieron entre 7 finalistas. Ahora deberá sorprender a toda Europa e intentar una histórica victoria de Bélgica en Eurovisión, algo que sólo ha logrado en 1986.