Sálvame le ha gastado una gran broma a Belén Esteban. Después de una tarde movidita para la madrileña después de hablar sobre Jesulín de Ubrique, el programa de Telecinco ha destapado que había hecho creer a la colaboradora de que podría cantar en un evento de Eurovisión.

"¿Alguno ha recibido esta mañana alguna mañana sobre algo que podría ser de interés nacional?", preguntaba Mayte Ametlla. Ante esta cuestión, la de San Blas ha preferido mantenerse en silencio al principio. "Yo no digo con la gente que hablo", ha lanzado.

Todavía manteniendo la tensión, la madrileña se ha dado cuenta: "¿Era una broma? Pues me parece fatal, porque me había hecho ilusiones". "Alberto, eres un capullo. Es mentira y me lo he creído", ha dicho. A continuación ha contado de lo que se trataba.

La “delegación española” de #Eurovision invitando a Belén Esteban para que cante en una preparty en Liverpool 😂🤣😄pic.twitter.com/xSyBzt8w4c — Lázaro 🕊️ⵣ (@Eurolazaro) May 2, 2023

"Esta mañana me ha llamado una señora de Eurovisión y me ha dicho que si quería cantar ante 60.000 personas en Liverpool. Yo le he dicho que la única condición que ponía es que yo iba a cantar, pero si venía mi amiga Rocío para que lo grabara todo para el programa", ha contado, decepcionada.

La tertulia de Telecinco ha mostrado las llamadas en las que se le ofrecía a la colaboradora ir a entretener en la preparty, un evento musical antes de Eurovisión. La delegación española "la habría" elegido por los últimos pinitos de la tertuliana cantando en Sálvame.

"Alberto, ¿tú me ves a mí en Liverpool? Yo me lo paso todo por el chumino, pero me ha dicho que todos le han dicho que me quieren ver a mí en el estadio", le explicaba por teléfono al director. La colaboradora también ha llamado a sus compañeros.

"Yo canto como el culo, pero me han dicho que animo mucho", transmitía a los colaboradores. Esteban no salía de su asombro, pero después de muchas dudas decidía que cantaría la ya mítica Las campanas del amor, de Mónica Naranjo. Belén ha acabado riéndose por la broma, y ha decidido interpretar el señalado tema de nuevo en la tertulia.