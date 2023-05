Quiénes son Teya y Salena, representantes de Austria en Eurovisión 2023

Teya y Salena serán la representantes de Austria en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool con su tema en inglés 'Who the hell is Edgar?'. El dúo se conoció en el programa de talentos austriaco Starmania 21 y participaron en un campamento de composición con un objetivo en mente: representar a su país en Eurovisión, según publica la web oficial del certamen.

Ambas cantantes han tratado de participar en Eurovisión: Salena lo intentó en 2019 y Teya tampoco lo logró en 2020. Ahora juntas tendrán la oportunidad después de que la cadena pública austriaca, la ORF, las eligiese como representantes para el certamen. Ahora ambas tratarán de lograr la victoria para Austria en el festival, algo que el país ha conseguido en dos ocasiones, la última en 2014 de la mano de Conchita Wurst y su 'Rise like a Phoenix'.