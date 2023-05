Qué dice la letra de Promise, que representará a Australia en Eurovisión 2023

La banda Voyager representará a Australia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool con el tema 'Promise'. La banda de Perth, formada en 1999, ya obtuvo el segundo lugar en el concurso que decidió el participante de Australia en la edición de 2022, Australia Decides. Este año la televisión australiana decidió escoger a su representante por elección interna, y ellos resultaron los elegidos.

La banda de Synth-metal acude al festival con el tema 'Promise' en un nuevo intento del país oceánico por obtener la victoria en Eurovisión, la primera de su historia tras sumarse al certamen por primera vez en 2015.

Letra de la canción de Australia, Promise

En inglés:

Have you ever done anything like this before?

Have you ever done anything like this before?

If you’ve never done anything like this before, then you haven’t been alive

Have you ever shut all the open doors

Have you ever just walked on out on your own

Have you ever just lost your mind when you try to unwind or are you coming right back for more?

I’m here tonight

Promise me you’ll hold me till I die

I’m by your side

Promise me it’s gonna, promise me it’s gonna be alright

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promise me it’s gonna be alright.

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promise me it’s gonna be alright.

Have you ever been alone too much

Have you ever prayed for human touch

Have you ever just lost a little part of you to find a little something new?

Cross my heart

Till the sky turns red in the sunrise

Since you told me everything's alright.

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Since you told me everything's alright.

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promise me it’s gonna be alright.

I’m here tonight

Promise me you’ll hold me till I die

I’m by your side

Promise me it’s gonna, promise me it's gonna, promise me it’s gonna be alright

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Alright!

Cross my heart

Till the sky turns red in the sunrise

Promise me it’s gonna be alright

Be alright!

Alright!

En español:

¿Habías hecho algo así antes?

¿Has hecho alguna vez algo así?

Si nunca has hecho nada como esto antes, entonces no has estado vivo

¿Alguna vez has cerrado todas las puertas abiertas

¿Alguna vez has caminado por tu cuenta?

¿Alguna vez has perdido la cabeza cuando tratas de relajarte o vuelves a por más?

Estoy aquí esta noche

Prométeme que me abrazarás hasta que muera

Estoy a tu lado

Prométeme que va a, prométeme que va a estar bien

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Prométeme que va a estar bien

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Prométeme que va a estar bien.

Alguna vez has estado demasiado solo

Alguna vez has rezado por un toque humano

¿Alguna vez has perdido una pequeña parte de ti para encontrar algo nuevo?

Cruza mi corazón

Hasta que el cielo se ponga rojo al amanecer

Desde que me dijiste que todo está bien

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Desde que me dijiste que todo está bien.

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Prométeme que todo va a estar bien

Estoy aquí esta noche

Prométeme que me abrazarás hasta que muera

Estoy a tu lado

Prométeme que va a, prométeme que va a, prométeme que va a estar bien

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

¡Todo bien!

Cruza mi corazón

Hasta que el cielo se ponga rojo al amanecer

Prométeme que todo irá bien

¡Irá bien!

¡Irá bien!