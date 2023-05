Assane Fall, el 'héroe' senegalés de 39 años que redujo a un atracador de bancos cuando intentaba abrir una cartilla por cuarta vez

Era la cuarta vez que Assane Fall, un inmigrante senegalés, intentaba abrir una cuenta corriente en una oficina bancaria de Sabadell (Barcelona) cuando irrumpió un atracador a punta de navaja. Su coraje a la hora de reducir al asaltante en apenas minutos y evitar el saqueo de la sucursal le ha valido la fama y el reconocimiento de los Mossos de los que había huido en la época en la que fue mantero.

Fall, de 39 años, llegó a España desde Senegal hace cuatro años. Empezó a ganarse la vida como mantero en Cataluña y, tras conseguir el permiso de trabajo, ejerce de cocinero en un restaurante de Sabadell. Poco podía imaginarse que su hazaña frustrando un atraco en un banco se volvería viral y llegaría incluso a su país natal, donde su familia, sorprendida, le ha reconocido reduciendo al ladrón y quitándole el cuchillo con el que pretendía asaltar la sucursal.

Los hechos sucedieron el pasado 24 de abril, cuando Fall hacía cola en una oficina bancaria en la Avenida Matadepera de Sabadell para abrirse una cuenta, y después de que se le rechazase la solicitud en otras tres ocasiones. En un vídeo grabado por un cliente se ve cómo un asaltante encapuchado le muestra una navaja a uno de los trabajadores, ante lo cual el senegalés le pide que se aparte. Tras negarse, Fall se abalanzó encima de él y forcejeó hasta conseguir sacarle la navaja y reducirle en el suelo, donde lo mantuvo retenido con la ayuda de otros empleados y hasta que llegó la policía.

"Al principio, cuando entró el hombre, pensaba que era una broma", confesó el ya bautizado como héroe en redes sociales. "Cuando sacó el cuchillo, lo logré apartar y entonces, cuando cambió de mano, el cuchillo se lo pude sacar", relató el senegalés al digital Isabadell.cat.

Su valentía le ha valido el reconocimiento de los Mossos d'Esquadra, que han mostrado su agradecimiento al senegalés acercándose hasta el restaurante en el que trabaja. Eso sí, Enric Cervelló, intendente del Área Básica Policial de la comisaría de Sabadell, ha aprovechado su intervención durante este acto para recordar que ante una situación similar, lo prudente para evitar desenlaces fatídicos es llamar inmediatamente al 112.

"Estamos aquí para agradecerle el gesto que tuvo, pero también para recordar a todo el mundo que esto no es lo que esperamos que haga la ciudadanía, más que nada porque no pasó nada, pero una persona que va armada o lleva un cuchillo puede tener una respuesta que no podemos esperar", ha subrayado Cervelló. No obstante, el intendente ha señalado que la comisaría de Sabadell propondrá que los Mossos le den una condecoración en el Dia de les Esquadres.