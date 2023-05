Mi casa es la tuya vuelve a Telecinco con una entrevista a Jesulín de Ubrique. Si bien Belén Esteban ya se pronunció sobre la vuelta del torero a la cadena, ha hablado de nuevo sobre ello en Sálvame. Y, de hecho, ha abordado la falta de trato que ha recibido la hija de ambos, Andrea.

"Yo estoy muy contenta de que esté pasando por todas las cadenas de televisión: por Telecinco, Antena 3, La Sexta, La 1... Estoy contentísima con que trabaje. Además, le va a venir bien como persona", ha apuntado este martes.

La colaboradora ha adelantado también el tema que no tratará en el programa de Bertín Osborne: "Os garantizo ya que él no habla de mí, ni de la persona que tenemos en común". Eso sí, ha expresado que le ha molestado que vuelva a Telecinco: "No entiendo que dé una entrevista en la cadena que tiene muchas denuncias de su mujer".

"Trabajar está muy bien, sobre todo por la familia y si tienes hijos. Creo que la vida no te ha tratado bien porque te veo hasta mayor, y me da hasta pena, pero te deseo lo mejor", ha continuado explicando, esta vez dirigiéndose directamente a él. "Entiendo que le duelan los problemas de su mujer, pero también le deberían doler otras cosas", ha apuntado.

"Espera una conversación desde hace cinco años", ha repetido la madrileña sobre el tiempo que lleva ella sin hablar de él en televisión. "No habla de mí porque no tiene cojones. A mí no me teme, teme a otra persona", ha explicado la colaboradora.

Por otro lado, ha defendido que es cierto que ella haya actuado sin rencor estos años mandándole besos a sus familiares y recordándole que defendió tanto a su hija Julia como a su hermano, Víctor Janeiro, en Pesadilla en el paraíso. "¿Quién defendió a mi hija cuando cumplió 18 años? Ella misma, cuando un juez le dijo que era anónima", ha recordado.

Lejos de mantenerse en silencio como le pedían, ha mencionado hasta programas de otras cadenas con relación al torero. "Que vaya a MasterChef, que no sabe ni freír un huevo", ha lanzado antes de que volviera a recibir un aviso sobre que no se sobrepasara. "Si a mí mi hija me dejara hablar, hacía más audiencia que Tu cara me suena", ha añadido.

Durante todo su discurso ha repetido que el diestro no se preocupa por su hija Andrea. "No sabe dónde ha estudiado, no sabe nada de ella", ha dicho, emocionada. Con lágrimas en los ojos, ha lanzado agradecimientos a todos los que la han apoyado a ella y a su hija, incluso a Carmen Bazán y Carmen Janeiro.

"Miguel ha sido el verdadero padre de mi hija. Él tiene a su familia, pero nosotros tenemos la nuestra y somos tres", ha dicho, contundente. Finalmente, se ha dirigido directamente al torero: "Miguel ha cuidado de tu primogénita, y es ella la que espera una conversación".