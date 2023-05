Piden la expulsión de Ginés Corregüela por su desafortunado comentario sobre Adara en 'Supervivientes 2023'

La polémica no deja de llegar a Supervivientes 2023, y gran parte de ella sobrevuela a Ginés Corregüela. Tras la expulsión disciplinaria a su novia, Yaiza Martín, por unos insultos fuera de cámara a Asraf Beno, ahora son muchos los que piden la expulsión del 'Rey de los Bocadillos' por unos comentarios que hizo sobre Adara Molinero.

Parece que las playas de Honduras tienen bandos claramente diferenciados, y, mientras que la ganadora de GH VIP 7 y el novio de Isa Pantoja son grandes amigos, el resto parecen preferir ignorar lo que ellos llaman provocaciones de sus compañeros. Aunque no todos lo consiguen del mismo modo.

Buena prueba de ello es la expulsión de Yaiza, que llamó "maricona" a Asraf cuando la cámara no grababa. Sin embargo, un miembro del equipo lo oyó. "A tenor de la gravedad de los insultos que el cámara pudo escuchar perfectamente y la reiterada actitud violenta de la concursante, Supervivientes ha decidido expulsar inmediatamente a la concursante", le informó Jorge Javier Vázquez.

Pero ahora ha sido Ginés Corregüela el que ha realizado unos comentarios más que desafortunados después de que Adara le dijera que era un "gruñoncito" por las caras que ponía en las discusiones. Diego Pérez le aconsejó que pasara de ella: "Es mejor no hablar. Incluso cuando te diga algo, yo me quedo mirando para otro lado o cambio de tema".

Sin embargo, el tiktoker no se quedó callado y soltó un comentario, que grabaron las cámaras, por el que están pidiendo su expulsión muchos espectadores. "Las mujeres están más protegidas ahora mismo que el lince ibérico, pero si no, (Adara) me oye", dijo, provocando una risa a Bosco Martínez-Bordiú.

"Machista", "expulsión disciplinaria", "neandertal", "cavernícula" o "repugnante" son algunos de los calificativos que han dirigido los tuiteros a Ginés Corregüela, para el que muchos han pedido la expulsión disciplinaria como le pasó a Yaiza.