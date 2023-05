Frank Cuesta defiende "la libertad" en su última entrevista: "La gente ya no es libre, tienen miedo"

El presentador Frank Cuesta se ha sentado a hablar con los dueños de la marca Nude Project en su pódcast para repasar su carrera en la televisión y con los animales.

Para el extenista, la razón por la que ha llegado hasta donde está ahora con su santuario en Tailandia es gracias a la libertad, algo que asegura que no todo el mundo tiene.

"La vida te lleva a tomar decisiones y me han llevado hasta aquí", ha recordado, sobre un momento de su vida en el que "empezó a limpiar la mierda". "Empecé a usar una palabra que la gente ya no usa: libertad", ha comentado.

"Tienes que ser libre", le ha pedido a los entrevistadores, poniendo de ejemplo su viaje a Madrid, en el que ha decidido no disfrazarse para poner andar por la calle sin que le pidan "2.000 fotos".

"Yo quiero ser libre", ha reiterado: "Me odias, me quieres, perfecto. Pero yo soy libre y si creo que eres un gilipollas, te lo digo, porque eso me va a hacer libre".

"La gente hoy en día ya no es libre, tienen miedo de lo que digan otras personas", ha concluido a la pregunta en el que realmente querían saber cómo había desarrollado su estilo.

"¿Qué te importa lo que diga una persona que no es de tu entorno?", ha añadido: "Al final tú eliges tu camino, decides por donde no pasar y así llegas a lo que soy yo hoy".

Además, Frank se ha mostrado muy crítico con "los podemitas" en general y, en concreto, con la Ley del Bienestar Animal. También, ha señalado al Partido Popular por "ser una mafia".

El ahora streamer no se ha cortado a la hora de dar sus opiniones, recordando también uno de sus peores momentos: el accidente de helicóptero del que casi no sobrevive.

"Fue durante la grabación de un programa, pero se tapó", ha asegurado, comentando que "no todo el mundo sobrevivió" a la caída y que tuvo que estar "dos días andando" hasta que encontró gente que pudiera ayudarlo.