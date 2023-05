Este lunes, La isla de las tentaciones 6 emitió un debate final en el que se vieron las caras algunos de los participantes y tentadores, como Naomi y Adrián, que se reencontraron con Napoli y Keyla. Y, en ese momento, la canaria mostró su rechazo hacia la valenciana, con la que parece que llegó a las manos en el pasado.

Tras rodarse la edición el pasado verano, fue en enero cuando grabaron el programa de reencuentro seis meses después. Por ello, este lunes, las parejas actualizaron cómo se encontraban desde entonces.

Naomi y Adrián siguen juntos y viviendo en Valencia, por lo que no mantienen el contacto con los que fueron sus tentadores. Así lo confirmó Keyla Suárez, quien sostuvo que llegaba con una actitud diferente a la del reencuentro, donde se mostró más incisiva con Naomi.

"Para mí el debate final ideal sería solo con él, porque me aburre muchísimo tener que estar hablando con ella", declaró, demostrando su intención de dejarla a ella al margen y hablar con el valenciano sobre lo que había pasado entre ellos. Aun así, Naomi se metió en medio de su discurso y la interrumpió, enfadando a la canaria.

"El problema es que si empiezo a contar todo lo que has dicho por esa boca probablemente no vas a quedar bien delante de toda España, porque yo con personas agresivas y violentas no hablo", sentenció Keyla.

"Están de testigo todos los que estuvieron en el aeropuerto cuando viniste a cogerme y arrancarme las extensiones, así que puntito en la boca", aseguró la tentadora, revelando un intento de agresión por parte de la participante. Mientras tanto, Naomi y Adrián sonreían y guardaban silencio.

Finalmente, la canaria pudo expresarse y se mostró apenada por cómo había acabado todo: "Hay varias cosas que me duelen. Me duele haber terminado así, soy consciente de que yo también he cometido muchísimos errores. Me duele mucho cuando siento rechazo de alguien, me falta mucho trabajo en amor propio. Me ha jugado una mala pasada. También me duele por mis valores haberme rebajado a discutir con ella".