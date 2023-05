La influencer Rocío Osorno se ha visto envuelta en una polémica en los últimos días por uno de sus conjuntos en la Feria de Abril, que corría a cargo del diseñador Jorge Sánchez.

Sánchez, que ya había diseñado un vestido para la también instagrammer Teresa Bas, ayudó a Osorno en el último momento, cediéndole uno de sus diseños de manera gratuita.

A cambio, el diseñador pidió todas las imágenes de Rocío con el traje, para poder crear su propio contenido. Sin embargo, esta se ha negado, creando un feo cruce de acusaciones en redes.

El salseo de Rocío Osorno y un diseñador de trajes de flamenca.



Yo aquí he venido a observar, pero sí que el repasito de Rocío a dicho diseñador ha sido pequeño.



Continuación ⬇️ pic.twitter.com/VRur0YhOse — A. 🥀 (@Romegirl_) April 28, 2023

Jorge Sánchez publicó una historia donde señalaba que, "cuando se hace una colaboración a última hora y de improvisto": "Lo mínimo es mandar el material fotográfico y agradecer dicha colaboración".

"No voy a publicar capturado y que no se aprecie mi diseño", añadió, quejándose de que la influencer le había dado como única solución hacer captura de pantalla de sus publicaciones.

"Nunca he necesitado colaboraciones para tener un crecimiento en redes", se ha enorgullecido, pero, ha recordado: "Es de bien nacido ser agradecido".

Unas palabras que no le han sentado nada bien a Rocío Osorno, que intentó defender su ética de trabajo en sus historias, tachando a la marca de "soberana".

"Os inventáis las condiciones de las colaboraciones exigiendo más que Louis Vuitton o Chanel. Cuando yo trabajo con una marca primero que siempre, me pagan. Y el material es para mí", explicó en un mensaje directo a la empresa.

Para Osorno, es un favor haber llevado su vestido sin haber recibido un pago a cambio. La marca se ha aprovechado de su repercusión y, si querían más contenido aparte con ese traje, deberían haberlo pagado ellos.

"Me gustaría saber que gano yo con vuestra cesión y en que falta de mi humildad cuando soy yo la persona más agradecida del mundo", les ha continuado escribiendo: "Hicimos el contenido perfecto y etiquetamos tu perfil".

Una respuesta que no ha gustado nada en redes sociales, criticando a Rocío por tratar así al diseñador después de haber conseguido un traje de flamenca gratuito y en el último momento.

Para zanjar el tema, Jorge Sánchez ha publicado una última reflexión: "Únicamente pedí su material, ya que ella no subió más y, al igual que su amiga me lo envió, ¿por qué ella no?".