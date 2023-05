Albert Espinosa, en 'Pasapalabra': "Estoy tan cómodo que me voy a desmontar un poco"

La actriz Elia Galera y el escritor Albert Espinosa acompañaron este lunes en el equipo Naranja a Encarni, a la que ayudaron en Pasapalabra a acumular el mayor número de segundos posibles.

En su presentación, el invitado señaló: "Soy el nuevo aquí, estoy muy contento y feliz. Además, estoy tan bien que puede que me quite mi pierna ortopédica. Es la suerte de ser desmontable".

Cuando le llegó el turno al invitado de enfrentarse a la Prueba Musical, le comentó a Roberto Leal: "Estoy tan cómodo, que me voy a desmontar un poco si no te parece mal".

"¿Te molesta la pierna?", le preguntó el presentador. Espinosa le dijo que sí y añadió que "mi madre, como sabía que venía a este concurso, me ha hecho una cremallera en el pantalón, así no me lo tengo que bajar".

Y añadió que "soy igual que los strippers. Lo mejor de perder la pierna izquierda es que siempre te despiertas con el pie derecho. Todos son ventajas".

El escritor y guionista, que estrena su nuevo programa, El camino a casa, este jueves en La Sexta, fue diagnosticado con osteosarcoma, el tipo más frecuente de cáncer de hueso, cuando solo tenía 13 años. Superó tres cánceres en los diez años que vivió entre hospitales, pero perdió la pierna izquierda.