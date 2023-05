Félix: "En 'First Dates' busco a un hombre grande, que me aplaste y sentir su poder"

Félix llegó este lunes a First Dates con las ideas muy claras: "Vengo al programa a buscar un hombre grande, me gusta la carne, que me aplaste y sentir el poder", le dijo a Carlos Sobera.

El comensal dejó sin palabras al presentador cuando se tomó, sin manos, el primero de los chupitos que bebió en su estancia en el restaurante de Cuatro.

Félix, en 'First Dates'. MEDIASET

"El amor a veces es difícil porque no todo el mundo puede manejar tanto, tanta cara, tanto cuerpo y tanta actitud. Me conocen como 'bombastic, la bomba sexy del caribe'", comentó.

Su cita fue Óscar, que reconoció en su presentación que "cuando me enamoro siempre hago el ridículo y compongo canciones, recorro kilómetros para que me rechacen...".

Félix le sorprendió recibiéndole bailando: "Mi primera impresión al verle ha sido ¡guau! Un cuerpazo, la indumentaria... ha sido un shock", admitió el madrileño.

Óscar y Félix, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la velada se fueron conociendo un poco más, descubriendo que a ambos les gustaba ir al gimnasio: "Es un sitio que meda mucho morbo. Sobre todo la ducha...", comentó Óscar, algo en lo que coincidió Félix.

Al final, el venezolano sí que quiso tener una segunda cita con el madrileño porque "se ha portado de maravilla y ha sido un caballero". Óscar, por su parte, coincidió con Félix en el deseo de volver a verse.