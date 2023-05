Adrián confirma que Napoli le pidió trabajo y Sandra Barneda alucina: "¡Esto es surrealista!"

El Debate de las tentaciones volvió a unir los caminos de Napoli con Naomi y Adrián. Tras entrar en plató, Kiko Matamoros reveló que el tentador le había pedido trabajo a Adrián, tras haber sido la persona con la que su novia le fue infiel en el programa.

Adrián confirmó la bomba que soltó el colaborador. "Me pidió el trabajo a través de Naomi", confesó él. Sandra Barneda quedó boquiabierta y se dirigió sin pensarlo a Napoli: "¡Vaya huevos tienes!".

Aunque eso no sería la mayor sorpresa. "Adrián sí le quiso dar el trabajo", añadió Matamoros. "¡Esto es surrealista!", exclamó la presentadora, que no daba crédito.

"Yo dije que me daba igual, siempre y cuando hiciera el trabajo", aclaró Adrián desde el centro del plató. Naomi no esperaba la respuesta de Adrián y tuvo que reflexionar sobre el tema: "No tenía sentido porque estábamos empezando la relación de nuevo".

Pese al rechazo final, el italiano se tomó bien la decisión de la pareja. "Naomi me dijo que lo que quería Napoli era continuar el círculo, y se ha visto que era verdad", dijo Adrián.