Naomi, en el 'Debate de las tentaciones': "Para mí un beso es imperdonable, aunque es la teoría" 

Naomi volvió a dar un gran espectáculo en el Debate de las tentaciones que hizo estallar al público y los colaboradores entre risas y aplausos. La joven quiso aclarar qué infidelidades perdonaría tras haberle sido infiel a Adrián en La isla.

"Para mí un beso es imperdonable, aunque es la teoría", dijo la joven. Esto dejó a los colaboradores sin habla, ya que en el reencuentro confesó que había perdonado a Adrián después de que le fuera infiel con Keyla.

La valenciana confesó que tuvo muchas ganas de intimar con Napoli, su tentador favorito, antes de que acabase pasando: "No lo hice porque tenía novio. Cuando se dio el beso, dije pues a tope".

Algunos colaboradores, como Suso Álvarez o Mario González, criticaron a Naomi por su infidelidad, coincidiendo ambos en que la joven traspasó "límites emocionalmente" antes del beso de su pareja.

"No entiendo las críticas. Ella dejó muy claro que su límite era un beso", la defendió Sandra Barneda. Asimismo, le preguntaron varias veces que si hubiera besado a Napoli si no se hubiera dado el beso de Adrián con Keyla.

"¡Pues no!, y si se vuelve a morrear, me tiro hasta a su hermano si hace falta" dejó claro la protagonista, cansada de que no se creyesen su versión de los hechos, provocando risas y aplausos.