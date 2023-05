Este calor es normal

Decimos que estos calores, estas sequías, no son normales, pero estamos equivocados: va a ser lo normal. Vete haciéndote a la idea. De hablar de la crisis climática como una posibilidad lejana hemos pasado a sufrir la realidad climática. Eso de que marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso era hace 50 años. Disfrutar de una primavera generosa se ha convertido en algo extraordinario de lo que habla la gente mayor con nostalgia. Pero preocúpate porque, según los científicos, todo apunta a que la cosa irá a peor. Deberíamos estar preocupados, pero no logramos ver la relación directa que existe entre viajar en avión por 20 euros y que no llueva, entre comprar camisetas a 3 euros y que los pantanos estén vacíos, entre inflarnos a hamburguesas y rezar a la Virgen de la Cueva.

Tampoco nos estamos preparando para esta nueva realidad. ¿Habrá que instalar aire acondicionado en los colegios para que nuestros hijos no se achicharren en las aulas? ¡Pero si ni siquiera hemos puesto zonas de sombra en los patios! ¿Será necesario aumentar las zonas arboladas para que las temperaturas no se disparen? ¡Pero si los pocos árboles que tenemos los podamos como farolas! ¿Tendremos que ahorrar agua? ¡Pero si el 80% lo consume la industria agroganadera y el 16% del preciado líquido se pierde en fugas por ineficientes cañerías!

El cambio climático ha reventado el espejismo de la abundancia ilimitada. Nunca habíamos tenido menos agua en el campo, pero nunca habíamos gastado tanta y de manera tan irresponsable. Hemos pasado de la penuria hídrica al despilfarro y nadie acepta la mesura de la sostenibilidad porque no es rentable.

Aseguraba Borges que la lluvia es una cosa del pasado y va a tener razón.