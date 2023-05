Un aumento de infecciones cerebrales en niños preocupa a los médicos: "En 20 años de experiencia nunca he visto nada igual"

Un grupo de científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE UU están investigando un aumento de abscesos cerebrales inusuales y graves en niños de Nevada y sus alrededores después de que el número se triplicara en 2022, según recoge FoxNews.

En este sentido, los investigadores del Distrito de Salud del Sur de Nevada han indicado que hubo un total de 18 casos de infecciones cerebrales en menores durante el año pasado. "Comenzamos a notar las infecciones en marzo de 2022", ha señalado Taryn Bragg, neurocirujana pediátrica del Intermountain Primary Children's Hospital en Las Vegas.

La neurocirujana fue la primera en darse cuenta del incremento de casos y en alertar a las autoridades sanitarias locales. Así, informó de la situación al Distrito de Salud del Sur de Nevada, que emitió un aviso de salud pública en enero de 2023.

"La gran mayoría de los niños presentaron infecciones de los senos paranasales que progresaron bastante rápido hasta formar abscesos en el cerebro", ha explicado a la vez que ha asegurado que muchos también mostraban la presencia de la bacteria Streptococcus intermedius, que se suele encontrar en la cavidad oral y respiratoria.

"A menudo no provoca infecciones, pero ciertamente puede hacerlo", ha añadido la doctora, quien no ha visto evidencia de que las infecciones sean causadas por factores ambientales en el sur de Nevada. "En mis 20 años de experiencia nunca he visto nada igual", ha advertido.

Y es que según explica, las similitudes en los casos eran "sorprendentes". Casi todos los niños sufrían un dolor de oídos o sinusitis, que son comunes en la infancia, además de dolor de cabeza y fiebre. Sin embargo, Bragg notó que los pequeños estaban "increíblemente enfermos".

"La mayoría de los niños tenían fiebre significativa, fuertes dolores de cabeza, letargo, tal vez incluso déficits neurológicos, como dificultades o debilidad en el habla o el lenguaje", ha explicado la experta, que subraya que "es muy diferente de un resfriado común".

Hasta el momento no ha habido muertes causadas por estas infecciones cerebrales en el sur de Nevada, y la gran mayoría de los niños se han recuperado por completo sin secuelas. Sin embargo, muchos de ellos han requerido antibióticos a largo plazo y múltiples cirugías.

Tras esta alerta de casos, los médicos de otras partes del país han confirmado que están viendo aumentos similares de abscesos cerebrales en los niños de sus zonas.

Posibles causas

Jessica Penney, oficial del Servicio de Inteligencia Epidémica de los CDC asignada a Nevada, ha manifestado que las investigaciones han permitido establecer una serie de hipótesis con las que pretenden llegar al origen de las infecciones.

Para ello se han realizado varios estudios y se han analizado los casos desde 2015 a 2020, donde el número había sido estable. En 2020 la incidencia disminuyó, probablemente, por medidas derivadas por la pandemia de la covid-19, como la cuarentena, el distanciamiento social, cierre de escuelas o el uso de mascarillas.

En 2021, cuando empezaron a levantarse las restricciones, el número de estos episodios volvió a los niveles normales, y luego, en 2022, se produjo el repunte. "Tal vez en ese periodo, en el que los niños no estaban expuestos, no se construyó la inmunidad que típicamente habían desarrollado con infecciones virales", ha insinuado Penney.

Si esto se corroborara se trataría de la teoría llamada 'deuda inmunitaria'. No obstante, los investigadores siguen analizando los casos para poder sacar las conclusiones finales.