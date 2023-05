Belén Esteban, sobre el regreso de Jesulín a la televisión: "No sabe la suerte que tiene de que no hable"

Tras años alejado de los medios, Jesulín ha vuelto por todo lo alto. Y no solo a las revistas, anunciando el nacimiento de su cuarto hijo, sino también a televisión. Algo que no parece importarle a Belén Esteban, tal y como ella misma sostiene.

El torero fue concursante de la segunda temporada de El Desafío. Pero parece que le ha cogido el gusto a los realities, pues recientemente se confirmó que será aspirante de MasterChef Celebrity 8. Pero, además, también ha concedido una entrevista a Bertín Osborne para el regreso de Mi casa es la tuya, que aún está pendiente de estrenarse.

Sobre este asunto le preguntaron los reporteros de Europa Press a Belén Esteban y, aunque la tertuliana no quiso hablar sobre su vida con él o lo que opinaba sobre este regreso, sí dijo alegrarse de que la gente pudiese trabajar.

"Estoy supercontenta de que la gente trabaje, supercontenta, y más si tienes los hijos que tienes", opinó. "Hay que mantener a todos los hijos, pero a todos por igual".

"No voy a hablar más porque sabes que lo que más quiero no quiere y lo hago por ella", continuó diciendo, en referencia a Andrea Janeiro, su única hija. "Él no sabe la suerte que tiene de que no lo haga. Cada uno sabemos lo que hay, las familias también saben lo que hay".

"Yo veo bien que trabaje, de verdad te lo digo", repitió Belén Esteban. "Estoy tan feliz, tan bien, tan contenta, que le deseo a todo el mundo que le vaya bien la vida".