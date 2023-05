Ucrania empieza su contraofensiva en Crimea y el jefe de Wagner avisa: "Puede ser una tragedia para Rusia"

La contraofensiva ucraniana que podría ser clave para el fin de la invasión rusa podría llegar antes de lo pensado. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reconocido que Kiev ya se está preparando para ello: "Creo que será un éxito. Podemos desocupar nuestro territorio. La contraofensiva es muy importante. Necesitamos una victoria. Creo en nuestros soldados", ha afirmado en declaraciones a medios escandinavos.

El mandatario no ha precisado fechas, si bien diversas fuentes apuntan a que tendría lugar a mediados de mayo, y dicho contraataque incluirá la liberación de Crimea, que este sábado fue objeto de un ataque con drones a varios depósitos de combustible para la Flota rusa del mar Negro en Sebastopol.

Sobre este incidente, el Mando Sur del Ejército ucraniano ha declarado este domingo que dicha explosión forma parte de los "preparativos" de la esperada contraofensiva de Kiev.

De acuerdo con la portavoz del Mando Sur, Natalya Humenyuk, el ataque contra el puerto ha hecho sentir a las autoridades prorrusas de la península ocupada y a Moscú que "la amenaza es real", hasta el punto de que se está evacuando de Crimea a las familias de los militares allí desplegados, ha asegurado.

Sobre esta contraofensiva también se ha expresado el líder de los mercenarios del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, un aliado de Putin que lleva meses enfrentado al Ministerio de Defensa ruso. "Esta contraofensiva podría convertirse en una tragedia para nuestro país", ha declarado Prigozhin.

No obstante, el éxito de Kiev en este contraataque a gran escala depende directamente de los suministros de armamento occidental, tal y como insistió Zelenski el sábado. "Queremos salvar tantas vidas como podamos, así que el número de armas importa. (...) Aquí no habrá ninguna vacilación. Lo haremos. El riesgo está en que no tengamos suficientes blindados, por ejemplo, ya que, entonces, sabemos que habrá más bajas", ha señalado.

El presidente ucraniano ha admitido que a Kiev le gustaría esperar a recibir todo lo prometido, pero los plazos no siempre se cumplen. "Y en cuanto al clima tampoco", ha comentado, en clara alusión a que las lluvias no han amainado y la tierra aún está húmeda, lo que dificulta el avance de los vehículos militares.