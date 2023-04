Tu horóscopo diario: lunes 1 de mayo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 1 de mayo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Quizás el día de hoy no discurra del modo que tú tenías previsto, surgirán inconvenientes o nuevos estímulos que desviarán tu atención hacia otros caminos. Esto no quiere decir que vaya a ser un mal día o lo vas a pasar mal, pero sí que las cosas que te ilusionaban quizás no se puedan realizar. Debes dejar que todo fluya.

Tauro

Luchar por lo que quieres, o por quien quieres, es una de tus mayores virtudes y jamás te das por vencido por mucho tiempo que pase o grandes que sean los obstáculos. Sin embargo, debes reflexionar porque a veces una virtud puede llegar a volverse un defecto, debes juzgar si todo ese gran esfuerzo te merece la pena.

Géminis

Tu mente, más que ninguna otra, puede estar en dos sitios a la vez, ocuparse de dos asuntos con total naturalidad. Este es un momento ideal para hacer un viaje y buscar nuevos aires, aunque también, por otro lado, a tu mente le va a ser casi imposible desconectar de los asuntos o problemas del trabajo o cosas similares.

Cáncer

Claro predominio de la alegría, los placeres, el bienestar y la felicidad. Los sentimientos y emociones dominan tu personalidad y del mismo modo que un día te hunden en la miseria otro día te ponen en la estratosfera, y no importa si es real o fantasioso, lo que importa es que es real para ti. Te espera un día muy favorable.

Leo

Pequeños problemas y dificultades te van a oscurecer un poco este día que tú pensabas disfrutar ampliamente. Problemas que no te afectarán a ti, pero sí podrían hacerlo a tu pareja o alguno de tus seres más queridos. Si hoy tenías pensado algo especial vas a tener que dejarlo para más adelante, ahora los tuyos te necesitan.

Virgo

La Luna transita por tu signo, y además lo hace formando magníficos aspectos con otros planetas. Como resultado de esto hoy puede ser un día bastante bueno para ti, sobre todo en el que goces de paz, armonía y bienestar interior. Muy favorable para dedicarlo a la vida familiar y recibir el afecto de tus seres más queridos.

Libra

Hoy será un día de sorpresas agradables, algún encuentro inesperado, noticias de algún ser muy querido que estaba muy lejos o el sorprendente comienzo de un prometedor romance. Este día te reserva algún regalo relacionado con tu vida íntima y sea el que sea no te va a decepcionar, todo será muy diferente a lo imaginado.

Escorpio

Si quieres que hoy todo vaya bien entonces haz todo lo posible por no discutir o pelearte con tu pareja o alguno de tus seres más queridos. Una influencia adversa de Marte te advierte de que lo que puede empezar como algo sin importancia al final podría traerte importantes problemas o incluso conducirte a una ruptura.

Sagitario

Sería ideal si pudieras dedicar estos días festivos para poder descansar y relajar tanto tu cuerpo como tu mente, aunque todo indica que en realidad vas a hacer lo contrario. Estás viviendo un momento muy positivo, desde el punto de vista planetario, y entre otras cosas eso hace que te sientas repleto de vitalidad y optimismo.

Capricornio

Este puede ser uno de los mejores signos en el día de hoy, tal vez el mejor, gracias a los magníficos influjos que vas a recibir de Sol, Luna y Urano. Todo saldrá del modo que más te gustaría, pero sobre todo el amor te podría traer una sorpresa altamente positiva. Ideal para tomar iniciativas relacionadas con el ocio y los placeres.

Acuario

Nadie puede saber nunca como te vas a levantar cada día, eres un verdadero enigma para las personas que te rodean, incluso para ti mismo. Hoy tendrás muchos momentos en los que te apetecerá estar solo y puedes hacer que alguno de tus seres más queridos se lleve un chasco. Vas a actuar de un modo que nadie se lo explicará.

Piscis

No es fácil que el destino te deje hacer lo que tú más deseas y ser feliz, porque cuando estás a punto de hacerlo de repente se cruza en tu camino algún problema o un ser querido que necesita tu ayuda, o simplemente alguien te fastidiará los planes por pura envidia. Pues bien, algo de esta naturaleza te sucederá hoy, ten paciencia.