Moreno advierte que Andalucía tiene "un problema hídrico brutal" y llama a Sánchez a "tomarse en serio" la sequía

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido este domingo que "tenemos un problema hídrico brutal", recalcando que "sin agua no hay agricultura, no hay ganadería; sin agua no hay empleo en muchas comarcas y municipios de Andalucía" y "sin agua muchos pueblos del interior se morirán y la España vacía seguirá creciendo", toda vez que ha urgido a Sánchez a "tomarse en serio" esta problemática.

Así lo ha señalado durante una visita al municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, donde ha mantenido un encuentro con miembros de la comunidad de regantes y representantes de sector primario de la zona en el que ha comprobado las dificultades por las que están atravesando tanto los agricultores como ganaderos de la comarca debido a la falta de agua. Moreno ha subrayado que hablar del liderazgo de Andalucía es hablar de la fortaleza y el liderazgo del sector agroalimentario andaluz.

"Andalucía es la primera productora de arroz de España y, en concreto, la provincia de Sevilla que tiene el 60% de las zonas cultivables", ha explicado al tiempo que ha apuntado que "esa cosecha está en peligro por la falta de agua", como también está sucediendo con el cultivo del tomate y los cereales. Por ello, el presidente andaluz ha vuelto a insistir en que "el agua es clave", ha apostillado en un comunicado.

Moreno ha recalcado que el gobierno andaluz "es consciente y por eso, teniendo sólo el 33% de las competencias de la cuenca, ha activado ya tres decretos de sequía con 300 millones de euros para obras de urgencia, para paliar estas necesidades".

La sequía es un drama que nos afecta a todos. Sólo en #Andalucía podemos perder 7 puntos del PIB y unos 140.000 empleos si sigue sin llover. Hay que actuar.#Andalucía lo viene haciendo y ha aprobado ya su tercer Decreto de Sequía.

Hace falta una política de agua nacional.



— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 26, 2023

En esta línea, el presidente del PP-A ha exigido "la misma responsabilidad al Gobierno de Sánchez, que tiene el 67% de las competencias, tiene fondos europeos y más recursos que Andalucía".

Por ello, ha insistido a Sánchez que "se tome muy en serio las políticas de agua, que tome decisiones ya en obras de urgencia y hable con la Comisión Europea para poner ayudas directas ya a través de la PAC para nuestros ganaderos y agricultores".

Para terminar, Juanma Moreno ha reiterado el compromiso del Partido Popular y del gobierno andaluz para combatir la sequía, asegurando que "dentro de nuestras posibilidades, vamos a hacer todo lo que podamos, pero no será posible de salvar un sector fundamental en nuestra economía y en nuestra sociedad, si no hay una apuesta clara del Gobierno de Sánchez por el agua en Andalucía".

El presidente andaluz, durante la visita realizada a Los Palacios, ha apoyado al candidato del PP a la Alcaldía, Rafael Ruiz, cuyo proyecto se presenta como "la alternativa de futuro" para que este municipio sevillano, "que tiene enormes potencialidades y capacidades, pero está lastrado por una fuerte deuda y una gestión que no es eficiente" -ha dicho-, "pueda avanzar y desplegar todas sus posibilidades de progreso".