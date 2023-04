Tu horóscopo diario: domingo 30 de abril de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 30 de abril de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Un día más los astros van a influir sobre ti y tu destino de forma claramente positiva, y a poco que tú hagas las cosas bien y les ayudes recogerás resultados notablemente favorables, en este caso relacionados con tu vida íntima y la realización de sueños y aspiraciones, especialmente si has nacido entre el 10 y el 20 de abril.

Tauro

Hoy será un día mágico para ti, uno de esos momentos en los que descubres que los sueños se pueden llegar a cumplir, y en este caso me refiero, sobre todo, a tus sueños en el terreno personal y familiar. Hoy todo saldrá de un modo diferente a como tú esperabas, pero precisamente eso es lo mejor que te puede suceder.

Géminis

En estos días atraviesas un momento de crisis, de cambios inesperados que te traerán preocupaciones o de relaciones íntimas que se destruyen de forma súbita. Pero esto solo es el principio de un futuro gran cambio para bien, para construir una vida mucho mejor primero hay que destruir la que ya existía anteriormente.

Cáncer

La cuestión no es si tú tienes gente que te quiere y está ahí cuando la necesitas, porque te lo parezca o no sí que la tienes y más o mejor de lo que piensas, pero la cuestión estaría en si tú les quieres a ellos. Tu corazón está lleno de amor, pero no basta con que lo sepas tú, debes hacérselo ver, porque también ellos te necesitan.

Leo

Hoy el Sol y la Luna formarán un aspecto de gran armonía que te será de gran ayuda para que puedas disfrutar de un día tan armónico como dichoso. Aunque estés muy feliz con tus seres queridos y te vuelques totalmente en ellos, al mismo tiempo tu cabeza estará llena de sueños y proyectos que muy pronto materializarás.

Virgo

En la gran mayoría de ocasiones tú no sueles vivir para ti mismo sino para los demás y tu felicidad está en ver felices a todos tus seres queridos, aunque tú te sacrifiques para ello de muchas maneras y renuncies a tus sueños y caprichos más íntimos. Hoy vas a tener un día de estas características, especialmente por la tarde.

Libra

Pronto iniciarás una nueva relación sentimental, o vivirás un romance pasajero pero de gran intensidad emocional. El amor te está esperando para entrar por sorpresa en tu vida, pero debes ser prudente hasta que no tengas claro adonde puede llevarte esa pasión. La felicidad se acerca a ti, aunque acompañada de incertidumbre.

Escorpio

Gracias a un aspecto muy armónico entre el Sol y la Luna hoy tendrás la oportunidad de gozar de un día muy feliz, sobre todo junto a tus familiares y seres queridos. Has pasado días de mucha tensión, ya sea laboral o emocional, y necesitas disfrutar de uno de esos momentos de amor en los que parecería que se detiene el tiempo.

Sagitario

No te cargues con demasiados problemas y agobios, en este momento tienes que pensar en ti. No te preocupes por el trabajo o los asuntos mundanos, la suerte estará contigo y tus esfuerzos darán fruto, incluso más del que esperas. Pero en la vida íntima debes ser algo más egoísta, porque lo das todo y luego no queda nada para ti.

Capricornio

Este será uno de los signos más favorecidos en el día de hoy gracias a las magníficas influencias que tanto el Sol como la Luna te van a enviar. Podrás pasar un día lleno de felicidad con solo que pongas un poco de tu parte, e incluso te encontrarás algo que no esperas, porque lo mejor te va a llegar de forma súbita e inesperada.

Acuario

Tu signo es uno de los más cerebrales, pero en estos momentos te conviene dejar actuar al corazón. Grandes cambios te van a llegar en tu vida íntima para que esta pueda ser más feliz y te veas rodeado de personas que te entienden mucho mejor. No te resistas al giro que la vida te quiere dar porque te llevará a donde te gustaría ir.

Piscis

Marte te está enviando sus mejores influjos, por eso no debes temer enfrentarte a tus miedos internos, o a los problemas que te agobian en el mundo exterior. La suerte estará contigo y todo lo que no puedas lograr por ti mismo te ayudará a hacerlo el destino en forma de golpes de suerte o incluso de las ayudas de otras personas.