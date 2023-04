Pablo Motos revela en directo en 'El Hormiguero' lo que no soporta de su mujer

Entre los invitados que esta semana acudieron al programa El Hormiguero estuvo el cantante Manuel Carrasco, con quien Pablo Motos se sinceró al desvelar detalles de su vida privada. En este sentido, el presentador no pudo evitar confesar una de las cosas que más le molestan de su mujer, Laura Llopis.

"No tiene nada que ver el tiempo que me cuesta a mí comprarme ropa con el tiempo que le cuesta a mi mujer", comenzó diciendo Motos en una de las pruebas que las hormigas del programa, Trancas y Barrancas, realizan a los invitados. El debate se inició cuando preguntaron si era romántico o grimoso acompañar a tu pareja a que se compre ropa.

A pesar de que tanto el presentador como el cantante opinaron que se trataba de un gesto romántico, Motos quiso matizar en este asunto. "Yo digo, salgo a comprar, algo me sienta bien, y digo: 'Ponme tres'. Y la otra: 'No, tres no, una'. Pero yo me compro tres y ya tengo tres. Ella, al revés, que si hay uno azul y uno rojo…", ha descrito Motos sobre cómo es ir de compras con su mujer.

El comentario no se quedó ahí y el presentador llegó a trazar cómo cree él que es la estrategia que lleva a cabo su mujer.

"Yo creo que a veces mi mujer me usa solo para llevarme la contraria. Me pregunta cuál me gusta más y se compra el otro", ha indicado.

Por último, el presentador ha bromeado con un "esta noche no duermo en casa", reconociendo así lo que se estaba jugando al contar esta anécdota tan personal.