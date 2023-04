José Manuel Parada, ingresado en el hospital: "Lo peor ya pasó"

El presentador José Manuel Parada ha preocupado este viernes a sus seguidores al publicar una imagen desde el hospital con la que ha dado a conocer que permanece ingresado tras una intervención quirúrgica.

"Tranquilos todos. Lo peor ya pasó", ha escrito Parada al inicio de su post publicado en Instagram. El presentador, que no ha desvelado el motivo de su operación, ha explicado que "salió todo bien".

"Ahora solo me queda descansar y recuperarme lo antes posible para daros a todos las gracias por tanto cariño", ha añadido el comunicador. Parada ha acompañado estas palabras de agradecimiento junto a un selfie desde la cama del hospital.

Tras su operación, el presentador ha enviado un mensaje a todos aquellos que se han preocupado por él en estos momentos: "Ya os llamaré. Pero ahora tengo el teléfono sin sonido todavía", ha remarcado.

Asimismo, no ha querido olvidarse tampoco de los profesionales de la sanidad pública madrileña, con quienes ha tenido unas palabras de reconocimiento y cariño.

"No pueden ser más cariñosos. No puedo oír hablar mal de la sanidad pública madrileña. Lo estoy viviendo personalmente. Lo he vivido en más ocasiones y son de 10", ha valorado Parada.