Almeida cifra en un 14% los vehículos que no tienen etiqueta ambiental en Madrid

El regidor de Madrid y candidato del Partido Popular a la reelección en la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que los vehículos sin etiqueta ambiental residentes en Madrid suponen actualmente alrededor del 14% del parque móvil en la capital.

Así, ha recordado que los residentes en Madrid con vehículos sin etiqueta ambiental podrán circular hasta el año 2025, por lo que avanzó que seguirán lanzando líneas de ayuda para la renovación de los vehículos más antiguos y contaminantes.

En este sentido, ha informado de que están "dispuestos a ampliar el crédito presupuestario" porque, para ellos, "es una línea de actuación". El alcalde ha remarcado que no son "enemigos" del vehículo privado, sino que son "conscientes" de que este "también es una necesidad en las grandes ciudades" y que, por tanto, "lo que hay que hacer es renovar los vehículos que circulan por las calles de Madrid".

Por ello, ha destacado el programa Cambia 360 para financiar la renovación de los vehículos y ha valorado que, "frente a la media nacional de 13 años de antigüedad de vehículos, en Madrid la media se sitúa entre los 10 y 11 años". Por tanto, supone una "rebaja considerable" respecto a la media nacional.

Esa es la razón por la que quiere "seguir incentivando esto": "No somos enemigos del vehículo privado, pero lo que sí pretendemos es que los vehículos se puedan renovar".

Hemos conseguido que, en Madrid, por primera vez, se respire el mejor aire de su historia

El alcalde ha destacado que durante esta legislatura han destinado, en el ámbito de la movilidad, más de 100 millones de euros a la renovación de flota de taxis, de distribución de mercancías y de vehículos de particulares.

"Hemos conseguido que, en Madrid, por primera vez, se respire el mejor aire de su historia porque cumplimos los límites de la directiva de la Unión Europea y seguimos mejorando", ha asegurado. De ese modo, ha destacado que enero, febrero y marzo han sido "los mejores meses" de la serie histórica de Calidad del Aire en la ciudad de Madrid. Por tanto, "respiramos mejor calidad del aire", ha celebrado.

También ha recordado que, durante tres años y medio, la izquierda "ha hecho el ejercicio fariseo de acusarnos de negacionistas, de no importarnos la salud de los madrileños, de no atender a las muertes que se producen por la calidad del aire en la ciudad de Madrid" y, ha constatado, que "desde hace cuatro meses no escuchamos a la izquierda hablar de la calidad del aire".

El regidor ha criticado que el "monotema" de la portavoz y candidata de Más Madrid, Rita Maestre, durante tres años y medio, era la calidad del aire en la ciudad de Madrid, pero ha señalado que desde hace tres meses no escucha "una sola palabra" sobre haber cumplido los criterios de la Unión Europea, al igual que tampoco oye nada del Partido Socialista.

"Creo que cuando se consigue un logro tan importante para una ciudad como es cumplir los límites de calidad del aire de la Unión Europea, al margen de que no sea el partido político al que tú representas, conviene alegrarse por el conjunto de los madrileños", ha sentenciado.

Distribución con etiqueta B

Respecto a los vehículos de distribución urbana de mercancías con etiqueta B, Almeida ha comentado que el pacto que tienen con los transportistas es para poder acceder a la zona de bajas emisiones de Centro es hasta el 31 de diciembre de este año, porque la Ordenanza de Movilidad Sostenible ya amplió y prorrogó un año respecto al calendario inicialmente previsto.

"Creemos que con esto hemos dado un plazo más que suficiente", ha indicado. En todo caso, esperará "al final de año para también poder comprobar que los transportistas han podido renovar la flota".

Entre otras circunstancias, porque "si no la han renovado, en buena medida es por las dificultades también logísticas de suministro que tenemos en estos momentos de vehículos" y, por tanto, "no se descarta", aunque ha recalcado que su idea es que "se cumpla definitivamente el plazo" a final de 2023.