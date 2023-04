Yulen Pereira relata cómo fue la noche en la que rompió con Anabel Pantoja: "Fue muy dura para los dos"

Yulen Pereira, exnovio de Anabel Pantoja, pasó por el plato de Viernes Deluxe para defenderse de los ataques que había recibido tras su ruptura con la colaboradora de Sálvame.

En la entrevista con María Patiño, el esgrimista se sinceró sobre los motivos que le llevaron a cortar su relación y cómo ocurrió. "Fue una noche muy dura para los dos, lloramos mucho", confesó.

"El día de la ruptura fue uno de los momentos más complicados para mí de estos dos últimos años", declaró Pereira al comenzar a relatar lo que ocurrió. "Ella llegó de la gira y dejarlo no era algo que estuviera premeditado", continuó.

Ambos fueron a cenar a un restaurante y Anabel le dijo a su pareja que le notaba "frío y distante". "Me rompí y le dije que me sentía así y que ya no estaba cómodo en la relación", explicó a Patiño.

Tras la cena, decidieron volver juntos a la casa que compartían. "Anabel te pidió que no la dejaras sola la última noche", le dijo María al entrevistado, quien lo confirmó. "No hubo mal rollo, pero fue muy duro. Prefiero dejarlo ahí", cortó Yulen Pereira la conversación.