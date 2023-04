Bruselas alcanza un acuerdo con los Estados miembros que vetaron las importaciones de cereal ucraniano

La Comisión Europea ha alcanzado este viernes un acuerdo con Bulgaria, Polonia, Eslovaquia y Hungría para que levanten el veto a las importaciones ucranianas de cereal. Así lo ha anunciado el comisario de Comercio, Vladis Domborvskis, en redes sociales, después de varios días de negociaciones sobre el asunto. Con el pacto, los países se comprometen a levantar las medidas tomadas de manera unilateral mientras Bruselas busca soluciones para el trigo, el maíz, la colza y el girasol. Todavía no está claro si hará lo propio con el aceite.

Además, Dombrovskis ha confirmado un paquete de 100 millones de euros para dar apoyo a los agricultores de estos países, incluido Ucrania, un paso que ya había anticipado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. Polonia fue el primero en tomar medidas -con el veto el pasado 15 de abril-, alegando que Bruselas no lo estaba haciendo. En el caso de Varsovia hay además un importante componente electoral, pues en unos meses va a las urnas y el partido gobernante, Ley y Justicia, tiene en el mundo rural una base muy importante de sus electores.

Hungría no tardó en seguir los pasos de su otrora fiel socio -ya no tanto a cuenta de la guerra- en el grupo de Visegrado. El considerado caballo de Troya de Putin en Europa ha estado en todo momento más cerca de Rusia que de Ucrania, por eso no sorprende tanto la medida. El Ejecutivo que lidera Viktor Orbán se apoyaba en que de no tomarla "los daños sería muy graves" para su sector agrícola. Asimismo, ha pedido a la UE "una distribución equilibrada" del grano ucraniano. Eslovaquia, por su parte, hizo lo propio con una premisa similar, aunque en este caso matizaron que el bloqueo "no repercute en los productos agrícolas que transitan [por su territorio] hacia terceros países".

El último en sumarse al bloque fue Bulgaria, que mantuvo la duda durante días mientras buscaba las vías para efectuar su veto. "Nos vemos obligados a adoptar esta medida nacional, ya que las autoridades europeas aún están considerando una medida adecuada", señaló el Gobierno en funciones, que ha recalcado que, si bien seguirán siendo "solidarios" con Ucrania, "la quiebra de los agricultores búlgaros no contribuirá a esta causa". Ahora la Comisión cierra su reacción a la espera de que la crisis se mitigue.

En este sentido, asimismo, también ha habido reacción desde la Eurocámara. El presidente de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Norbert Lins, ha enviado una carta precisamente a la Comisión Europea en la que insta a garantizar que los productos agrícolas ucranianos lleguen a los Estados miembros que los necesitan o a países terceros no pertenecientes al club comunitario. La clave, dicen, es que parte de esos productos de Ucrania se están quedando en los mercados de esos cinco países a precios considerablemente más baratos que los que pueden ofrecer los productores locales, en vez de llegar a otros Estados miembros de la UE o a países terceros.

Ucrania es un referente fundamental en la producción de un gran número de productos agrícolas. En 2019 el 10% de su PIB provenía de la agricultura, según datos del ICEX. Y es que se trata del primer país de Europa en términos de superficie cultivable. Por eso el problema es todavía más importante. Es también un importante exportador mundial de maíz, cebada y colza. En 2020 y 2021, representó el 12% del comercio mundial de maíz y cebada y el 14% de las exportaciones mundiales de colza. Y además de cereales, patatas: en 2019 fue el tercer productor mundial, según el Centro de Inversiones de la FAO.