El First Republic Bank se vuelve a desplomar un 36% ante una "probable" intervención por parte de la FDIC

Las acciones de First Republic Bank se han desplomado más de un 36% en la media sesión de este viernes por la incertidumbre en torno a su viabilidad tras las informaciones de fuentes de la CNBC que aseguran que lo "más probable" es que la entidad sea intervenida por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).

Estas mismas fuentes han asegurado que la FDIC ha sondeado a "otros bancos" sobre "ofertas potenciales" en caso de tener que intervenir. No obstante, estos informantes también han afirmado que "aún hay esperanza" de que se alcance una solución que no pase por la intervención.

En este sentido, el propio First Republic Bank ha confirmado a la CNBC que "se encuentra en conversaciones con diversas partes sobre las opciones" disponibles. Este viernes, las acciones cotizaban a 3,90 dólares (3,54 euros), un valor de 2,29 dólares (2,08 euros) por debajo del día anterior.

Caída acumulada del 90%

El pasado miércoles, las acciones de First Republic Bank cayeron más de un 36% después de que la cotización del banco regional ya se hubiese hundido también el martes un 49,37% ante la incertidumbre sobre la futura viabilidad del banco, que en el primer trimestre de 2023 sufrió una fuga masiva de depósitos.

Según los datos publicados el pasado lunes por la entidad al cierre de los mercados en Estados Unidos, en el primer trimestre del año registró la salida de casi el 58% de los depósitos contabilizados en el trimestre anterior, una cifra de alrededor de 100.000 millones de dólares (90.691 millones de euros). De este modo, el First Republic Bank lleva acumulada una caída del 90% en bolsa en lo que va de año.

"Gestión deficiente"

El colapso del Signature Bank se debió a la "gestión deficiente" por parte de sus directivos, según ha señalado un informe publicado este viernes por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).

"La dirección del Signature Bank no priorizó prácticas de buena gobernanza, no siempre atendió las preocupaciones de la FDIC, y no siempre satisfizo, o no a tiempo, las recomendaciones de supervisión de la FDIC", ha explicado el organismo.

El efecto contagio tras el colapso del Silicon Valley Bank y de la liquidación del Silvergate Bank, que ocurrió días antes de que el Signature fuera intervenido, espoleó una fuga de depósitos, ha confirmado el documento.

En este sentido, "dependió en exceso de depósitos no asegurados", que representaron entre el 63% y el 82% del total de activos durante el periodo analizado.

Además, el propio banco "no supo apreciar" su elevada exposición a los depósitos en criptomonedas, que supusieron el 20% de sus depósitos, o la vulnerabilidad derivada de la inestabilidad en este sector de finales de 2022 y que continuó en 2023.