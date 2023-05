A día de hoy existen muchísimas disciplinas deportivas que podemos practicar con nuestros perros, ya sea a nivel particular o a nivel competitivo. Tenemos multitud de opciones para mantener en forma a nuestros compañeros de cuatro patas y, de paso, también ejercitarnos nosotros, especialmente en algunos deportes más físicos como puede ser el Agility.

Uno de los más llamativos visualmente es 'Heelwork to music (HTM)', una disciplina más conocida en España como 'Dog dancing' que, básicamente consiste en montar una coreografía de trucos que le enseñamos a nuestro perro, a ritmo de una melodía. ¿Suena divertido?

Mientras que en España este deporte no ha alcanzado mucha popularidad, en Europa y Estados Unidos es un auténtico espectáculo, especialmente si hablamos de países como Reino Unido, donde se celebran grandes competiciones a nivel mundial (Crufts).

De hecho, el pasado mes de marzo tuvo lugar este evento anual en el que se celebró la competición internacional de HTM, donde diferentes concursantes de varios países mostraron la increíble habilidad de sus canes a ritmo de la música. Sin embargo, fue la británica Nicci Hindson quien consiguió acumular más puntos. ¿Has oído hablar de ella?

Elsa, la mano derecha de Hindson

Desde los 14 años, Hindson tenía claro que quería dedicarse a entrenar perros, quizás no de forma profesional, pero, desde luego, no quería pasar un día de su vida sin practicar este hobby. "Siempre he amado a los perros y la primera vez que vi esta disciplina quedé ensimismada", comenta. "Fue en un gran evento canino y pasé el día entero viendo a los participantes hasta decidir que yo también quería probar".

A Nicci siempre le ha gustado actuar y enseñar trucos a sus perros, así que Heelwork to music se convirtió en "la combinación perfecta de ambos hobbies". Lo que empezó como algo lúdico ha llevado a Hindson a ganar, por tercera vez consecutiva la competición de Crufts, la más grande de Reino Unido, y lo ha hecho con su perra Elsa, una inteligente y ágil Border collie color canela.

"Aunque he ganado varias competiciones desde que empecé con mis primeros perros, mi gran primera victoria fue Crufts Freestyle en 2020 y con la victoria de este año, es la tercera vez consecutiva que lo gano", expresa la educadora canina.

De hecho, estas tres victorias han convertido a Elsa en toda una estrella. "Es el perro más increíble. Siempre se esfuerza al máximo y disfruta mucho bailando conmigo, más que haciendo cualquier otra cosa, diría", asegura Hindson. "Ahora tiene seis años y convive con su sobrino Rory y un pequeño mestizo llamado Milo, mis otros dos perros".

Además de competir, Hindson tiene su propia escuela canina, a raíz de sus éxitos alrededor del mundo. "La gente me animó a impartir clases, siempre preguntando que si podía enseñarles, así que decidí crear mi propio club, el Strictly Canine HTM", relata.

Una victoria a base de sesiones de cinco minutos

Lo que todo el mundo se imagina cuando ve los increíbles trucos que Elsa y Hindson realizan en los escenarios son las horas y horas de trabajo que hay detrás, lo que en realidad, no es algo tan tedioso como pueda parecer a primera vista. "No entreno todos los días", asegura la educadora canina.

"Si estoy trabajando en un nuevo movimiento, lo que hago es realizar sesiones cortas a lo largo del día, como por ejemplo, mientras espero a que hierva el agua o cuanto tengo cinco minutos libres", añade. "No son necesarias, ni recomendables, sesiones extensas".

Es algo que podemos practicar con, si no todos, la mayoría de los perros

Aunque en España no existan competiciones y no haya demasiados clubs que ofrezcan enseñanzas de este tipo de disciplina, la realidad es que cualquiera puede aprender a hacer Heelwork to music, desde casa, viendo vídeos en internet e intentando imitarlos con sus peludos. "Es algo que podemos practicar con, si no todos, la mayoría de los perros".

"Puedes elegir qué movimientos se adaptarán mejor a tu perro y, si por ejemplo tiene menos de un año o tiene problemas de salud, pues evitar ejercicios como los saltos o que ande sobre dos patas, así como que realice los movimientos lentamente hasta que tenga confianza", expresa.

Nicci Hindson y su Border collie, Elsa, tras ganar la competición de 'Freestyle Heelwork to Music' de Crufts 2023. BEATMEDIA / THE KENNEL CLUB

Por esto mismo, Hindson anima a cualquier amante de los perros que sienta curiosidad por practicar este deporte canino a poner algo de música y a bailar. "A medida que aprende nuevos trucos puede hacer más movimientos y rutinas diferentes", cuenta. "Además, lo mejor es que se puede hacer en cualquier lugar, con amigos o solo con nuestro perro".

Después de ganar Crufts 2023, Hindson y Elsa ya se están preparando para el campeonato mundial, que tendrá lugar este mes de mayo en Dinamarca. ¿Demostrará Elsa que es la Border collie más hábil e inteligente del mundo? En cualquier caso, seguro que se lleva un delicioso snack y un fuerte abrazo de su mami humana.