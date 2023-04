Lydia Lozano rompe a llorar en 'Sálvame' frente al testigo que asegura haber visto a su marido con otra mujer

Este viernes han vuelto las tierras movedizas para Lydia Lozano. La colaboradora ha sido asustada en Sálvame, de nuevo, por una presunta infidelidad de su marido Charly. Pese a la confianza de la colaboradora, un testigo se ha sentado en el plató para describir un encuentro entre su marido y otra mujer.

El chico, Mario Vedia, no ha mantenido su anonimato y ha hablado con Lozano frente a frente. "Vi a Charly en un restaurante de Madrid. Para mí tuvo una actitud de más que amigos con otra persona", ha descrito. "Me sorprenden los gestos que tiene al no ser Lydia", ha expresado el joven.

Junto a María Patiño, ha recreado la posición tan cercana en la que vio a Charly con la otra mujer cuando ella le enseñaba algo desde el móvil. "Le coge la mano, por ejemplo", ha descrito. El testigo ha asegurado que lo más impactante no fueron "los actos, sino la actitud en sí".

"No necesito saber nada, porque sé lo que pasó en la comida", ha expresado Lydia Lozano. La colaboradora ha explicado que se trataba de una amiga. Eso sí, se ha acabado enfrentando a Carmen Alcayde cuando ha insinuado que habría alcohol de por medio en la comida.

Pese a la serenidad que ha mostrado Lozano al principio, ha roto a llorar tras las reiteradas sospechas sobre su marido. "Una vez más me he puesto en el fuego y no me he quemado", ha gritado. Entre lágrimas, ha contado que la mujer está "casada con un íntimo amigo de Charly".

Por mostrarse tan compungida, el programa le ha mostrado las imágenes que el testigo compartió con el programa. "He visto al Charly que yo conozco desde hace más de 30 años", ha expresado aliviada tras el visionado.