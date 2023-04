Sálvame ha conectado con Toni González, un amigo de Yaiza Martín. La superviviente fue expulsada disciplinariamente del reality este jueves por su violento comportamiento. Quien ha dado la cara por la canaria en la tertulia de Telecinco ha facilitado más detalles sobre ella.

"Felicitar al programa porque fue un programa memorable", ha dicho el invitado nada más conectar con la tertulia. "Es muy justa la expulsión y con sus faltas de respeto reiteradas me ha parecido muy vulgar su comportamiento", ha declarado pese a los bonitos actos que ha hecho la canaria por él.

Acto seguido, se ha disculpado por su amiga: "Le pido disculpas a la audiencia". "Cuando salga le diré que he sentido vergüenza por ella en Supervivientes", ha lanzado. El amigo de la concursante ha sido claro con la repercusión del mal papel de la superviviente: "Yaiza no representa a los canarios".

Toni se ha atrevido, además, a dar más información sobre la canaria. "Me hubiese gustado ir en plató, porque he recibido muchísima información de Yaiza y no es del primer sitio del que la expulsaron: también lo hicieron de un torneo".

"Es una percepción, pero diría al 75% que la relación de Yaiza y Ginés es un montaje", se ha atrevido Toni a decir. El invitado a la tertulia ha continuado dando su opinión acerca del 'romance': "Yo no veo nada entre ellos ahí dentro, y creo que Miriam, la hija de Ginés, calla mucho y tendría que salir a la palestra".

Así, Toni González ha lanzado que podría ser un fraude de ambos: "Yo creo que es una situación de mutuo acuerdo para hacer bolos con lo del programa".